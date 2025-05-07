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kosmos_news
Вышел новый трейлер GTA 6, который раскрыл некоторые детали сюжета игры
После неожиданного переноса релиза GTA 6 на следующий год, 6 мая появился новый трейлер Grand Theft Auto 6.

На прошлой неделе Rockstar объявила, что GTA 6 выйдет только через год. Однако издатель порадовал поклонников серии новыми официальными кадрами игры. 6 мая был выпущен трейлер GTA 6 продолжительностью 2:46 минуты:



Большинство поклонников серии довольны графикой, которая, как пишут комментаторы, выглядит превосходно. Однако графика в трейлере соответствует версии для PS5, а не версии для высокопроизводительного ПК.
GTA 6. Фото: Rockstar
Трейлер во многом опирается на атмосферу вымышленного города Вайс-Сити в Майами. Видимо, в игре возрастет напряжению между игровыми персонажами Джейсоном и Люсией. 

В трейлере GTA 6 Джейсон в различных сценах выглядит по-разному: меняется прическа, загар, телосложение. Это может быть признаком того, что, как и в San Andreas, персонажи меняются в зависимости от того, как геймер действует в игре.
Джейсон. Фото: Rockstar

Меняются не только персонажи: декорации дома Джейсона и Люсии также могут выглядеть по разному. Это может означать, что будет возможность приобрести декоративные предметы, чтобы украсить дом.

В доме можно ненадолго увидеть игровую консоль, созданную по образцу PS5. Поклонники серии подозревают, что это может быть последняя консоль Degenatron — вымышленного бренда видеоигр, впервые появившегося в GTA Vice City. Устройство также появлялось в San Andreas, GTA 4 и GTA 5.

В одной из сцен трейлера Люсия находится в бойцовском клубе. Это может означать, что в GTA 6 будут подпольные бойцовские турниры.
GTA 6. Фото: Rockstar
В трейлере показана реклама оружейного магазина Фила. Для настоящих фанатов GTA это приятный сюрприз, ведь хозяином магазина вполне может оказаться Фил Кэссиди, второстепенный персонаж, который встречается в GTA 3, GTA Vice City и GTA Vice City Stories.

Этот персонаж является ключевым для «3D-вселенной» GTA — так называемая вселенная 3D была введена в 2001 году с выпуском Grand Theft Auto III и была названа так в связи с трехмерной, но не очень качественной графикой. Начиная с GTA 4, серия игр находится в «HD-вселенной» (была названа так в связи с высокой чёткостью графики).

Возможно, Rockstar анонсирует фан-сервис и перенесет популярных персонажей из 3D-вселенной в HD-версию.
GTA 6. Фото: Rockstar
Геймеры узнают об этом не позднее 26 мая 2026 года, если только выход GTA 6 снова не будет отложен. Однако это касается только PS5 и Xbox Series X/S. Ожидается, что версия GTA 6 для ПК выйдет позже, возможно, не раньше 2027 года.

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#игры #gta 6 #rockstar #трейлер #компьютерные игры
Источник: youtube.com
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