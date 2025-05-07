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kosmos_news
Army Technology: В британской армии осталось 14 155-мм гаубиц после снятия с вооружения AS-90
Всё из-за того, что большое количество артиллерийских орудия было передано Украине.

В начале 2022 года британская армия имела на вооружении 89 самоходных гаубиц AS-90 калибра 155 мм. Они остались от 179 гаубиц, заказанных в 1990-х годах у Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL). А их замена в рамках программы MFP (Mobile Fires Platform) не планировалась ранее 2030 года.


Однако в январе 2023 года Лондон принял решение передать Украине 32 таких артиллерийских орудия. Это побудило тогдашнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса ускорить реализацию программы MFP. 


«Мы значительно отстаем от других армий. Дальность наших AS-90 составляет примерно 23 или 24 км. У Франции и всех остальных есть системы с дальностью 55 км», — пояснил он.

Действительно, с пушкой длиной ствола 39 калибра AS-90 может поразить цель, находящуюся всего в 25 км, но с максимальной скорострельностью три выстрела за десять секунд.

Чтобы компенсировать продажу этих 32 единиц AS-90, Министерство обороны объявило о заказе 14 колесных многоцелевых самоходных артиллерийских установок «Archer» у BAE Systems Bofors AB по соглашению, заключенному со шведским правительством. Все образцы были переданы британской армии, которая признала их пригодными к эксплуатации. Однако это было лишь временное решение.

В апреле 2024 года Лондон объявил, что немецкая система RCH-155 (дистанционно управляемая гаубица), разработанная KNDS Deutschland и установленная на боевой машине пехоты Boxer, была выбрана в рамках программы MFP.

Напомним, что при дальности стрельбы от 40 до 54 км скорострельность RCH-155 составляет 9 выстрелов в минуту. Гаубица может вести огонь на ходу, что снижает его уязвимость к контрбатарейному огню. Однако первые образцы поступят на вооружение британской армии в лучшем случае не ранее 2029 года.

В 2024 году количество гаубиц AS-90 продолжило сокращаться, и 18 единиц были переданы украинской армии. И, по данным британских СМИ, Великобритания недавно продала еще 39 гаубицы. То есть у Великобритании в итоге остались лишь те 14 САУ «Archer».

Специализированный сайт Army Technology, являющийся источником этой информации, отмечает, что до сих пор Лондон не делал никаких заявлений о новой передаче украинской армии AS-90. Однако, поскольку «в британской армии больше нет действующих AS-90, вполне возможно, что весь арсенал был передан Украине», предполагает Army Technology.

Официальных комментариев по этой информации пока не поступало. Не исключено, что отказ от САУ AS-90 связан с решением, озвученным нынешним министром обороны Джоном Хили в ноябре прошлого года. Фактически он объявил, что орудия, обслуживание которых обходится слишком дорого, будет выведено из эксплуатации без замены на другие САУ в краткосрочной перспективе.

Для нанесения дальних ударов у британской армии останется 126 единиц 105-мм буксируемых орудий и 43 реактивные системы залпового огня M270 (к 2029 году их число будет увеличено до 76).


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#украина #оружие #военная техника #великобритания #артиллерия #гаубицы #британская армия
Источник: army-technology.com
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