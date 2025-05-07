Всё из-за того, что большое количество артиллерийских орудия было передано Украине.

В начале 2022 года британская армия имела на вооружении 89 самоходных гаубиц AS-90 калибра 155 мм. Они остались от 179 гаубиц, заказанных в 1990-х годах у Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL). А их замена в рамках программы MFP (Mobile Fires Platform) не планировалась ранее 2030 года.









«Мы значительно отстаем от других армий. Дальность наших AS-90 составляет примерно 23 или 24 км. У Франции и всех остальных есть системы с дальностью 55 км», — пояснил он.

Однако в январе 2023 года Лондон принял решение передать Украине 32 таких артиллерийских орудия. Это побудило тогдашнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса ускорить реализацию программы MFP.

Действительно, с пушкой длиной ствола 39 калибра AS-90 может поразить цель, находящуюся всего в 25 км, но с максимальной скорострельностью три выстрела за десять секунд.

Чтобы компенсировать продажу этих 32 единиц AS-90, Министерство обороны объявило о заказе 14 колесных многоцелевых самоходных артиллерийских установок «Archer» у BAE Systems Bofors AB по соглашению, заключенному со шведским правительством. Все образцы были переданы британской армии, которая признала их пригодными к эксплуатации. Однако это было лишь временное решение.

В апреле 2024 года Лондон объявил, что немецкая система RCH-155 (дистанционно управляемая гаубица), разработанная KNDS Deutschland и установленная на боевой машине пехоты Boxer, была выбрана в рамках программы MFP.

Напомним, что при дальности стрельбы от 40 до 54 км скорострельность RCH-155 составляет 9 выстрелов в минуту. Гаубица может вести огонь на ходу, что снижает его уязвимость к контрбатарейному огню. Однако первые образцы поступят на вооружение британской армии в лучшем случае не ранее 2029 года.

В 2024 году количество гаубиц AS-90 продолжило сокращаться, и 18 единиц были переданы украинской армии. И, по данным британских СМИ, Великобритания недавно продала еще 39 гаубицы. То есть у Великобритании в итоге остались лишь те 14 САУ «Archer».

Специализированный сайт Army Technology, являющийся источником этой информации, отмечает, что до сих пор Лондон не делал никаких заявлений о новой передаче украинской армии AS-90. Однако, поскольку «в британской армии больше нет действующих AS-90, вполне возможно, что весь арсенал был передан Украине», предполагает Army Technology.

Официальных комментариев по этой информации пока не поступало. Не исключено, что отказ от САУ AS-90 связан с решением, озвученным нынешним министром обороны Джоном Хили в ноябре прошлого года. Фактически он объявил, что орудия, обслуживание которых обходится слишком дорого, будет выведено из эксплуатации без замены на другие САУ в краткосрочной перспективе.

Для нанесения дальних ударов у британской армии останется 126 единиц 105-мм буксируемых орудий и 43 реактивные системы залпового огня M270 (к 2029 году их число будет увеличено до 76).





