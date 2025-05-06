Четвероногие роботы Unitree могут искать раненых в горящих домах и берут на себя управление пожарным шлангом.

Роботы призваны в будущем взять на себя работу, которая слишком опасна для людей. Китайская компания Unitree недавно показала возможности своего нового четвероногого робота (робота-собаки, робособаки): он призван тушить пожары и спасать жизни людей.

Робособака с водометом. Фото: Unitree

Красный робот создан на основе модели B2. В представленном варианте он может быть оснащен различными модулями. «Inspection Robot Dog», как его называет сама компания, оснащен модулем с датчиками для измерения опасных газов в воздухе.

Также робот оснащен прожекторами и камерами, что позволяет пожарным исследовать окружающую территорию и целенаправленно тушить очаги возгорания. Имеется и тепловизионная камера: это решение облегчает обнаружение людей в задымленных помещениях, которых пожарные могут спасти.

У робота-собаки есть система пожаротушения. Пожарный шланг подключается непосредственно к этой системе: воду или пену для пожаротушения можно распылять на расстояние до 60 метров со скоростью до 40 литров в секунду.

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Угол струи этой водометной пушки составляет от 5 до 85 градусов. Сверху располагается своего рода разбрызгиватель. Он служит системой охлаждения для робота-собаки, чтобы он мог приближаться к очагу пожара при тушении, не перегреваясь.

По данным Unitree, недавно пожарно-спасательная служба Циндао получила двух роботов-собак. Сообщается, что другие пожарные также проявляют к ним интерес, поскольку роботы уже хорошо зарекомендовали себя в нескольких учениях.







