Это принесло бы ощутимую выгоду местной военной промышленности, которая будет задействована в их производстве.

В конце декабря 2022 года в испанских СМИ появилась информация о планах Корпуса морской пехоты приобрести 34 плавающих бронетранспортера с колесной формулой 8x8 в различных модификациях, которые заменят 19 устаревших гусеничных AAV-7A1.

Фото: Википедия

Интересно, что единственной рассматриваемой машиной является британо-итальянская ACV 8x8, разработанная в сотрудничестве Iveco и BAE Systems на базе итальянской Iveco SuperAV, которая используется итальянской морской пехотой. В настоящее время эти машины также заказываются Корпусом морской пехоты США для замены AAV-7.

Приобретение новых транспортных средств должно было принести ощутимую выгоду местной промышленности, которая уже давно сотрудничает с итальянским концерном Iveco. В марте этого года испанский сайт defensa.com сообщил о продолжающихся переговорах Министерства обороны Испании относительно приобретения и производства 34 плавающих транспортеров ACV (хотя некоторые источники указывают на Iveco SuperAV) для Корпуса морской пехоты. Первоначально предполагалось, что техника будет закуплена в период с 2024 по 2035 год, но из-за нехватки средств решение о покупке было перенесено на текущий год.

Плавающий бронетранспортер AAV-7, принадлежащий Корпусу морской пехоты Испании. Фото: Википедия

Машины будут поставлены в 1-й и 2-й батальоны морской пехоты (3-й батальон продолжит использовать машины Piranha III). Потенциальный контракт на покупку ACV оценивается в 350–400 миллионов евро.

Испанские морские пехотинцы также планируют приобрести преемников снятых с вооружения танков M60A3 TTS в виде бронетранспортеров 8x8 с пушкой калибра 105/120 мм. Новые боевые бронированные машины (ББМ) могли бы выполнять функции транспортеров, хотя изначально предполагалось, что башня со ствольным вооружением будет установлена на VCR 8x8 Dragon. Другим вариантом может стать покупка итальянского Centauro II.

Производство машин будет курироваться концерном Iveco, а за оборудование призвана отвечать испанская компания Indra Sistemas. На данный момент известно, что машины будут производиться и собираться в Испании, где, среди прочего, расположены заводы Iveco. Переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

ACV — плавающий колесный бронетранспортер, разработанный итальянской компанией Iveco совместно с британской BAE Systems в рамках программы по приобретению нового семейства плавающих бронированных машин для Корпуса морской пехоты США. Конструктивной основой послужил итальянский Iveco SuperAV. Привод — дизельный двигатель Iveco Cursor 16 мощностью 700 л.с., соединенный с автоматической коробкой передач Allison 4800SP. Масса машины составляет от 27,5 до 32 тонн (в зависимости от модификации), запас хода по суше — 520 км.

Максимальная скорость на асфальтированной дороге составляет 105 км/ч, а вплавь — 11 км/ч. Основное вооружение машины зависит от модификации и может включать пулеметы, автоматические гранатометы или малокалиберные пушки. Экипаж состоит из трех человек, а десант может включать до 11 солдат. Машины этого семейства в настоящее время состоят на вооружении Корпуса морской пехоты США и в конечном итоге будут поставлены и испанской морской пехоте.

Колесный плавающий бронетранспортер ACV в версии ACV-30. Фото: BAE Systems