Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Испания планирует закупить плавающие бронетранспортеры ACV для своего Корпуса морской пехоты
Это принесло бы ощутимую выгоду местной военной промышленности, которая будет задействована в их производстве.

В конце декабря 2022 года в испанских СМИ появилась информация о планах Корпуса морской пехоты приобрести 34 плавающих бронетранспортера с колесной формулой 8x8 в различных модификациях, которые заменят 19 устаревших гусеничных AAV-7A1.
Фото: Википедия
Интересно, что единственной рассматриваемой машиной является британо-итальянская ACV 8x8, разработанная в сотрудничестве Iveco и BAE Systems на базе итальянской Iveco SuperAV, которая используется итальянской морской пехотой. В настоящее время эти машины также заказываются Корпусом морской пехоты США для замены AAV-7.

Приобретение новых транспортных средств должно было принести ощутимую выгоду местной промышленности, которая уже давно сотрудничает с итальянским концерном Iveco. В марте этого года испанский сайт defensa.com сообщил о продолжающихся переговорах Министерства обороны Испании относительно приобретения и производства 34 плавающих транспортеров ACV (хотя некоторые источники указывают на Iveco SuperAV) для Корпуса морской пехоты. Первоначально предполагалось, что техника будет закуплена в период с 2024 по 2035 год, но из-за нехватки средств решение о покупке было перенесено на текущий год.
Плавающий бронетранспортер AAV-7, принадлежащий Корпусу морской пехоты Испании. Фото: Википедия
Машины будут поставлены в 1-й и 2-й батальоны морской пехоты (3-й батальон продолжит использовать машины Piranha III). Потенциальный контракт на покупку ACV оценивается в 350–400 миллионов евро. 

Испанские морские пехотинцы также планируют приобрести преемников снятых с вооружения танков M60A3 TTS в виде бронетранспортеров 8x8 с пушкой калибра 105/120 мм. Новые боевые бронированные машины (ББМ) могли бы выполнять функции транспортеров, хотя изначально предполагалось, что башня со ствольным вооружением будет установлена на VCR 8x8 Dragon. Другим вариантом может стать покупка итальянского Centauro II. 

Производство машин будет курироваться концерном Iveco, а за оборудование призвана отвечать испанская компания Indra Sistemas. На данный момент известно, что машины будут производиться и собираться в Испании, где, среди прочего, расположены заводы Iveco. Переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

ACV — плавающий колесный бронетранспортер, разработанный итальянской компанией Iveco совместно с британской BAE Systems в рамках программы по приобретению нового семейства плавающих бронированных машин для Корпуса морской пехоты США. Конструктивной основой послужил итальянский Iveco SuperAV. Привод — дизельный двигатель Iveco Cursor 16 мощностью 700 л.с., соединенный с автоматической коробкой передач Allison 4800SP. Масса машины составляет от 27,5 до 32 тонн (в зависимости от модификации), запас хода по суше — 520 км.

Максимальная скорость на асфальтированной дороге составляет 105 км/ч, а вплавь — 11 км/ч. Основное вооружение машины зависит от модификации и может включать пулеметы, автоматические гранатометы или малокалиберные пушки. Экипаж состоит из трех человек, а десант может включать до 11 солдат. Машины этого семейства в настоящее время состоят на вооружении Корпуса морской пехоты США и в конечном итоге будут поставлены и испанской морской пехоте.
Колесный плавающий бронетранспортер ACV в версии ACV-30. Фото: BAE Systems

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#военная техника #испания #бронетранспортер #acv
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
29
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
20
Hisense анонсировала лазерные проекторы Vidda C с «кинотеатральным качеством»
+
В следующем крупном релизе CUDA будет прекращена поддержка GPU Maxwell, Pascal и Volta
5
Представлен горный электровелосипед Nicolai S18 Swift с ABS и электродвигателем мощностью 750 Вт
1
В Сибири планируют создать новую железнодорожную магистраль
2
Apple намеренно скрывала детали о возможностях собственного модема C1
2
Журналист Снайдер: Перенос выхода GTA 6 связан с желанием Rockstar сделать игру "совершеннее"
+
Поступил в продажу портативный монитор K16G Pro с 16-дюймовой IPS-панелью и частотой 144 Гц
+
Трамп готов продлить отсрочку на запрет TikTok в США в третий раз после 19 июня
+
Casio представила линейку аксессуаров для демонстрации коллекций G-Shock
+
Мод Atom’s Retribution 2 для Fallout 4 добавляет в игру более 27 часов геймплея
+
Casio выпустила лимитированные G-Shock в сотрудничестве с Tamio Okuda по цене $243
2
При вертикальной установке одной из видеокарт Gigabyte термогель начал покидать область нанесения
5
Новый бизнес-джет Gulfstream G800 способен пролететь рекордные 15 186 км без посадки
3
В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
7
Российская кинологическая федерация: Собаки не считают хозяев вожаками
3
Наушники Sony WH-1000XM6 вернут складную конструкцию и могут подорожать в Европе
+
Новый мировой рекорд - оверклокер достиг 12 806 МТ/с с использованием памяти Corsair и МП ASRock
3
Представлен электровелосипед Rad Power Bikes с запасом хода до 201 км
+

Популярные статьи

Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
31
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
16
6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
6
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
16
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
7
«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли
+
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
18
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
21

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
12:19
О как ты с дивана после просмотра хентая красноречив... Кроме как оскорблять людей в интернете ни на что не способен? Понимаю. 14 лет, пубертат...
Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
Рунис Ханеев
12:17
5-6 лет норм потом смотрим Т в режиме простоя - если больше рекомендованной то на продажу и за новой ништо нивешно
Практикум: проводим профилактическое обслуживание профессиональной видеокарты NVIDIA Quadro 4000 от PNY
Shatun29
12:08
Из того что предлагают на рынке и жигули за дар божий посчитаешь чем китайское гавно напичканное электроникой с металлом как у консервной банки, малюсеньким двиглом с охрененной турбиной и ресурсом 10...
АвтоВАЗ готовит самую дорогую Lada Vesta за 2,7 млн рублей
linux4ever
11:46
У дебиана же диски есть и сам реп качать не надо.
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
AlexR1973
11:36
И смысл? Любой flac и флешка воткнутая в усилитель напрямую дадут в 10 раз лучший звук, да и флешка в 50 раз дешевле
Shanling представила портативный CD-плеер EC Zero T с ламповым усилителем и собственным ЦАП
Mr. Smith
11:35
Сколько раз видел, как даже небольшой собакен такого своего партнёра, обычно женского рода, во время прогулки по кустам и сугробам таскает. Со всем уважением, ессессно.
Российская кинологическая федерация: Собаки не считают хозяев вожаками
Vergo
11:22
Ставить такую дуру в таком сложном климате? Где наводнения чуть не каждый год. Где сильные ветры с моря. Где слякоть, дождь считаются хорошей погодой? Где кругом болота, и почва очень неустойчива? Эт...
В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
Олег Власов
11:16
Что-то не слышал от пользователей и тестеров W 11,что там повысилась производительность-наоборот многие возвращаются с неё на 10.От школьников есть мнение-я крут у меня 11(папа поставил).Мало того,что...
По мнению Microsoft, переход на Windows 11 повышает скорость и безопасность ПК
jugador
11:07
Всё таки на 16? Первоначальные слухи ходили про 24Гб.
Игровая видеокарта Intel Arc B770 16 ГБ может быть представлена на Computex 2025
Kaabar
11:02
Какое время отклика, что он несет? Уж лучше бы просто сказал, что технология закрытая, чем откровенную чушь пороть..
В США предложили удалённо блокировать видеокарты NVIDIA, завезённые в Китае в обход санкций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем