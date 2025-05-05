Если Министерство юстиции США реализует все запланированные меры по борьбе с монополией поисковой системы Google, это может иметь серьезные последствия для конкурентов и даже усилить доминирование Google на рынке.

В августе 2024 года суд США постановил, что Google обладает монополией на интернет-поиск. Особой критике подверглись многомиллиардные сделки, благодаря которым Google стал поисковой системы по умолчанию, например, в Firefox.







Поставщик Firefox, компания Mozilla, конкурент Google на рынке браузеров, может уйти с рынка, если будут реализованы запланированные меры против монополии поисковой системы Google. По крайней мере, именно об этом предупреждал финансовый директор Mozilla Эрик Мюльхайм во время выступления в суде.

В частности, вопрос заключается в том, будут ли реализованы предложения Министерства юстиции США по разделению монополии Google, как пишет The Verge. Это решение не позволит Google платить за установку поисковую систему по умолчанию в сторонних браузерах.

Кроме того, Google может быть вынуждена продать собственный браузер Chrome и делиться результатами поиска с конкурентами. Firefox может напрямую конкурировать с Chrome, но Mozilla напрямую зависит от сотен миллионов, которые Google заплатила за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в Firefox.

В 2022 году — последнем году, в котором был опубликован финансовый отчет — Mozilla получила от Google около 510 миллионов долларов. Общий объем прибыли составил 593 миллиона долларов. Это означает, что 86 процентов доходов Mozilla на тот момент приходилось на сделку с Google.

Соответственно, Mozilla придется сокращать расходы. В частности, пострадает дальнейшее развитие браузера Firefox. По словам Мюльхайма, это, в свою очередь, сделает браузер менее привлекательным для пользователей и в конечном итоге вытеснит Firefox с рынка.

По словам финансового директора Mozilla, это еще больше укрепит доминирование Google на рынке. Mozilla уже давно разрабатывает план, как разрушить монополию поисковой системы Google. Однако аналогичные попытки, например, с Yahoo или Bing, показали, что либо доход мог быть значительно меньше, либо Firefox вообще терял пользователей.