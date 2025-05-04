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kosmos_news
Китай впервые раскрыл технические подробности атомной подводной лодки проекта 094
Китайская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами типа 094А в состоянии нанести ракетный удар по материковой части США.

Впервые Китай опубликовал конкретные технические данные об одной из своих важнейших атомных подводных лодок. Сообщается, что в настоящее время на вооружении находятся по меньшей мере шесть экземпляров субмарин проекта 094 (тип 094), которые в НАТО также именуются классом «Цзинь».
Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами типа 094А была замечена во время демонстрации военной техники в Южно-Китайском море. Фото: REUTERS

Хотя эти подводные лодки были введены в эксплуатацию в 2007 году и приняли участие в двух китайских военно-морских парадах, никаких технических данных официально не публиковалось. Теперь ВМС Китая впервые представили стратегически важную подводную лодку публике и обнародовали новую информацию.

Судя по всему, лодка длиной около 135 метров имеет подводное водоизмещение 11000 тонн и развивает максимальную скорость 30 узлов (около 55,6 км/ч). Предыдущие оценки предполагали водоизмещение лишь 9000 тонн и меньшую скорость. Согласно размещенным информационным плакатам, длина подлодки составляет 135 метров, ширина — 13 метров, водоизмещение в надводном положении — 8000 тонн.

Каждая лодка вооружена 12 баллистическими ракетами JL-2 с ядерными боеголовками. Они могут запускаться с глубины до 400 метров — значительно больше, чем предполагавшиеся ранее 300 метров.

Дальность полета ракет JL-2 составляет около 7000 километров, чего было бы достаточно, чтобы достичь северо-востока США из прибрежных вод Китая.
Подводная лодка проекта 094 в 2014 году. Фото: Викимедиа
Последняя модификация класса «Цзинь», тип 094А, находится в эксплуатации с 2020 года и, как сообщается, значительно тише своих предшественников. Судно также может нести более мощные ракеты JL-3, дальность полета которых превышает 10.000 километров. То есть можно будет наносить удары по целям на всей территории материковой части США из Южно-Китайского моря, сообщает South China Morning Post.

Китай также работает над моделью-преемницей: согласно отчету Пентагона, новая лодка типа 096 может быть готова к использованию к концу 2020-х годов. Ожидается, что эта подводная лодка будет еще более тихой, сможет нести до 24 ракет JL-3 и будет оснащена новейшими датчиками и системами вооружения.

Подводные лодки класса «Цзинь» оснащены водо-водяными энергетическими реакторами. Улучшенное гашение вибраций и более тихие технологии (возможно, включая водометный движитель) способствуют снижению уровня шума. Долгое время считалось, что китайские подводные лодки слишком шумные и поэтому их легко обнаружить, но теперь эта проблема, похоже, в значительной степени решена.

Экипаж такой подводной лодки составляет около 120–140 человек. Подводная лодка проекта 094 является ключевым компонентом «ядерной триады» Китая. Речь идет о возможности применения ядерного оружия тремя способами: с земли с помощью межконтинентальных баллистических ракет, с воздуха с помощью стратегических бомбардировщиков и с моря с помощью подводных лодок.

Помимо Китая, в настоящее время полноценная ядерная триада есть только у России и США. США полагаются на подводные лодки типа «Огайо», Россия — на подводные лодки проекта «Борей».

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#россия #сша #китай #военная техника #подводные лодки
Источник: scmp.com
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