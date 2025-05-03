Реактивная артиллерия (аналог HIMARS) Foudre будет полностью производиться во Франции и заменит старую систему LRU.

На Парижском авиасалоне в июне будет представлена реактивная система залпового огня, полностью произведенная во Франции. Цель: составить конкуренцию американской РСЗО HIMARS.

Foudre может быть установлен на грузовик Renault. Фото: Turgis & Gaillard

Новый комплекс называется Foudre (можно перевести как "удар молнии"). Цель: заменить старую систему Lance-Roquettes Unitaire (LRU) к концу 2027 года. Это вариант американской РСЗО M270A1, адаптированный для Франции.

Foudre все еще находится на стадии прототипа. Фото: Turgis & Gaillard

Ракетная установка произведена оружейной компанией Turgis Gaillard. Последние LRU были поставлены французской армии в середине 1990-х годов, и сейчас их срок службы подходит к концу.

Всего Франция закупила 55 единиц LRU. Однако лишь около дюжины из них все еще находятся в рабочем состоянии, шесть из них переданы Украине, а три располагаются на базе НАТО в Чинку в Румынии.

Фактически, преемник LRU уже ищется в рамках программы FLP-T. Предполагается, что к 2030 году будет закуплено 13 новых систем Foudre, а к 2035 году — 26. Однако LRU планируется вывести из эксплуатации в конце 2027 года. То есть в течение трех лет у Франции по сути не будет реактивной артиллерии.

Одним из вариантов может стать продление срока службы LRU (что является дорогостоящим процессом) или приобретение ракетных пусковых установок, таких как американская HIMARS или корейская Chunmoo. Как сообщает издание Challenges, индийская индийская реактивная система залпового огня "Пинака" также может рассматриваться в качестве замены LRU.

Однако реактивная система залпового огня местного производства является более предпочтительной, учитывая автономность Франции и ее независимость от иностранных оружейных компаний.

Foudre разрабатывался в условиях строгой секретности в течение двух лет. Сообщается, что ракетная установка отличается модульной и гибкой конструкцией. Как и модель HIMARS, Foudre предназначен для перевозки самолетами C-130.

Мобильная база — шасси Renault Kerax 6x6. Хотя Kerax был специально разработан для строительных площадок, грузовик также используется французскими вооруженными силами.

В отличие от южнокорейской системы Chunmoo, Foudre не требует выдвижения стабилизаторов перед выстрелом. Это решение позволяет быстрее менять положение, что снижает риск поражения, если противник разведает место пуска и обстреляет его артиллерией.

По огневой мощи Foudre, как утверждается, соответствует международным стандартам. Он сможет запускать шесть ракет M31 — тех же, что совместимы с HIMARS.

Кроме того, Foudre сможет запускать одну ракету ATACMS с дальностью полета 300 км или две ракеты PrSM с дальностью полета 500 км.

После незначительных модификаций он также сможет запускать крылатые ракеты, такие как Land Cruise Missile (LCM) французской оборонной компании MBDA. Ожидается, что крылатая ракета, которая все еще находится в стадии разработки, будет иметь дальность полета до 2000 км.

LCM от MBDA. Фото: MBDA



