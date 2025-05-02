Появились новые подробности о планируемом гигантском экраноплане

В рамках программы Liberty Lifter американское военное исследовательское агентство DARPA хочет разработать гигантский транспортный самолет.

Это будет так называемый экраноплан; он летит на очень малой высоте над водой и особенно эффективно использует так называемый экранный эффект для создания подъемной силы. Небольшое расстояние между крылом и землей создает воздушную подушку, которая увеличивает давление под крылом.

Liberty Lifter. Фото: Aurora Flight Sciences

Такие летательные аппараты сочетают в себе характеристики самолетов и кораблей. Они развивают высокую скорость и могут перевозить большие грузы, но их применение ограничено территориями, близкими к земле или воде.

Liberty Lifter разрабатывается Aurora Flight Sciences, дочерней компанией Boeing. Как сообщает The War Zone, на недавнем мероприятии были раскрыты новые подробности о проекте Liberty Lifter. Первые рендеры самолета были опубликованы еще осенью 2024 года.

На первом этапе будет создан демонстрационный образец, размер которого составит около 80 процентов от окончательного запланированного. Размах крыльев самолета составляет около 66 метров, а полезная нагрузка — около 25 тонн. Как было объявлено, грузоподъемность экраноплана сравнима с соответствующим показателем самолета C-130 Hercules. Размах крыльев примерно сопоставим с размахом крыльев Boeing 747-8.

Готовая модель в конечном итоге будет иметь грузоподъемность, аналогичную грузоподъемности C-17A Globemaster III — около 82 тонн, хотя обычно самолеты перевозят грузы и персонал общим весом около 60 тонн или меньше.

Конструкция Liberty Lifter включает в себя 8 турбовинтовых двигателей и большую заднюю рампу для погрузки и разгрузки. Экраноплан спроектирован как чисто гидросамолет и предназначен для эксплуатации без шасси.

Полеты на малых высотах над водой несут в себе определенные риски. К ним относятся волны или сильные ветры. Чтобы обойти эти проблемы, программа DARPA Liberty Lifter предусматривала создание гибридной конструкции, которая при необходимости могла бы работать «на высоте до 10 000 футов над уровнем моря — как обычный гидросамолет».

Целью проекта является создание быстрой, гибкой и экономически эффективной альтернативы традиционному воздушному и морскому транспорту. Такая система могла бы обеспечить преимущества, особенно в Тихоокеанском регионе, где силы США опираются на широко рассредоточенные базы. По сравнению с кораблями, Liberty Lifter будет менее уязвим для таких угроз, как подводные лодки или противокорабельные ракеты, и его будет сложнее обнаружить радиолокационными системами из-за низкой высоты полета.

Будет ли Liberty Lifter фактически построен и испытан, в какие сроки — зависит от решения DARPA, которое, как ожидается, будет принято летом 2025 года. Первый полет демонстратора запланирован на 2028 или на 2029 год — позже, чем планировалось изначально.

Особую известность приобрели советские экранопланы, такие как «КМ» (в западной прессе его называли «Каспийский монстр»), которые разрабатывались для военных целей во время холодной войны. Однако эти решения оставались узкоспециализированными и не получили широкого военного применения.

Текущие российские и китайские проекты, такие как гидросамолет AG600, также демонстрируют сохраняющийся интерес к таким платформам, хотя на сегодняшний день серийных решений для крупномасштабного военного транспорта не существует.