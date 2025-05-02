В основе лежит Leonidas разработки компании Epirus

Корпус морской пехоты США впервые получил новую мощную систему микроволнового оружия ExDECS («Экспедиционная система направленного энергетического противодействия»). Производитель Epirus объявил о поставке прототипа, как сообщает The War Zone.

Микроволновое оружие ExDECS. Фото: Epirus

Система предназначена для защиты морских пехотинцев от роев беспилотников на близком расстоянии и первоначально пройдет обширные испытания. ExDECS — это модификация микроволновой системы борьбы с дронами Leonidas, разработанной компанией Epirus и испытанной совместно с танком Stryker.

В отличие от лазерных систем обороны, волны электромагнитного излучения СВЧ-диапазона охватывают большую площадь по сравнению с лазерным лучом, что позволяет уничтожать целые рои дронов. Они не зависят от погодных условий и могут быть использованы повторно гораздо быстрее после «выстрела».

Комплекс ExDECS предназначен для мобильного использования. Его можно установить на легкие тактические автомобили или прицепы. Точная дальность стрельбы держится в секрете, но утверждается, что оружие способно поражать цели на «тактически важных расстояниях».

Помимо защиты от беспилотников, ExDECS также может использоваться против других электронных целей, таких как низколетящие крылатые ракеты или наземные ракетные комплексы. В отличие от постановщиков помех (устройств для создания преднамеренных помех средствам связи, радиолокации, навигации и пр.) система может также бороться с беспилотниками, работающими автономно или с управлением по оптическому волокну, поскольку она напрямую атакует их бортовую электронику.

Еще одним преимуществом является низкая стоимость использования: по данным производителя, один «выстрел» ExDECS стоит около 5 центов. Не нужны «боеприпасы», необходимо только электричество. Это ключевой фактор, особенно при атаках с участием большого количества беспилотников.

США уже давно экспериментируют с микроволновым оружием. Частные оружейные компании, такие как Raytheon и Epirus, работают над таким оружием уже много лет. Эти компании также предлагали ВМС вариант системы для размещения на корабле. Особые споры вызвал план использования такого оружия для отпугивания мигрантов на границе с Мексикой.

Помимо США, исследованиями в области микроволнового оружия занимаются и другие страны. Например, китайские исследователи утверждают, что разработали микроволновое оружие, которое гораздо компактнее и требует меньше энергии, чем предыдущие модели. Это означает, что его можно устанавливать на более компактных и дешевых военных беспилотниках.





