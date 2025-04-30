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kosmos_news
НАСА прекращает разработку самолета X-66 и переходит к проектированию длинных крыльев
Модель, разработанная совместно с Boeing, была призвана в долгосрочной перспективе сделать авиацию экологичной.

Экспериментальный самолет X-66 был призван продемонстрировать, как пассажирские авиаперевозки могут стать более экологичными. В нем применена так называемая технология трансзвукового крыла с ферменной конструкцией (TTBW) (то есть длинные крылья с подкосами). Такая конструкция обеспечивает особенно высокую топливную эффективность.
Визуализация готового X-66. Фото: НАСА
X-66 был разработан в рамках проекта НАСА Sustainable Flight Demonstrator, целью которого является сокращение выбросов от авиации до нуля к 2050 году. Первый полет был запланирован на 2028 год.

Однако теперь НАСА и Boeing объявили, что на время отказываются от концепции TTBW и разработки X-66. Вместо этого, согласно пресс-релизу НАСА, акцент может сместиться на разработку длинных и тонких крыльев для самолетов.

Основой экспериментального самолета является MD-90, который выпускался американской компанией McDonnell Douglas до 2000 года. С 2020 года ни один из них не поднимался в воздух для пассажирских перевозок. Три оставшихся зарегистрированных самолета по всему миру принадлежат компании Boeing, которая переоборудует их для своих исследовательских проектов.
Модель X-66 в исследовательском центре НАСА в Калифорнии. Фото: НАСА
С 2023 года НАСА и Boeing совместно испытывали модели X-66 в аэродинамических трубах и исследовали их с помощью компьютерного моделирования. Проект показал высокий потенциал экономии топлива.

«Ценность тонких крыльев, как с подкосами, так и без них, действительно доказана», — заявил технический директор Boeing Тодд Ситрон в интервью изданию Aviation Week. 

По данным Boeing, в сочетании с новыми силовыми установками самолет с тонкими крыльями может быть на 30 процентов более экономичным по сравнению с нынешними моделями.

Первоначально предполагалось, что НАСА выделит на проект 425 миллионов долларов. Boeing и его компании-партнеры должны были выделить 725 миллионов долларов.

Однако давление на обе организации, по всей видимости, привело к прекращению разработки. НАСА ожидает сокращения бюджета в следующем году, и Boeing также хочет сэкономить деньги.

По данным Aviation Week, сотрудники Boeing, ранее работавшие над X-66, в среднесрочной перспективе будут работать над 777X и 737 MAX. В настоящее время неясно, как именно будет продолжаться сотрудничество НАСА и Boeing в области исследований экологически чистых решений для авиации.

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#авиация #наса #boeing #самолет #x-66
Источник: aviationweek.com
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