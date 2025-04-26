Американское издание Edmunds тестировало пикап Tesla, но эксперимент пошел не по плану.

Cybertruck не пользуется спросом и плохо продается. В анализе Forbes электрический пикап Tesla даже описывается как «крупнейший провал за десятилетия». Американскому автомобильному изданию Edmunds пришлось отправить пикап Tesla на ремонт и столкнуться с несколькими крайне неприятными сюрпризами.



В июле прошлого года издание Edmunds приобрело Cybertruck для масштабного годичного тестирования и заплатило за него 102 000 долларов. Кстати, сложное долгосрочное испытание машины сразу не удалось начать, поскольку с электромобилем постоянно возникали проблемы.

Эксперимент закончился в середине декабря 2024 года. Cybertruck был припаркован на обочине дороги перед рестораном, когда другой участник дорожного движения врезался на своем автомобиле в заднюю часть пикапа Tesla. В результате Cybertruck получил повреждения, что видно на одной из фотографий:

Фото: Edmunds

Лист нержавеющей стали был местами сильно погнут, подвеска колеса сломана с одной стороны, а также повреждена задняя ось. Кроме того, были повреждены многочисленные детали в задней части. В любом случае пикап пришлось эвкауировать.

Фото: Edmunds

Edmunds связался с несколькими близлежащими ремонтными мастерскими. Но никто не хотел брать на себя хлопоты по дорогостоящему ремонту Cybertruck; все отказались.

Даже среди официальных сервисных центров Tesla приходилось выбирать тот, который специализируется на Cybertruck. В радиусе 80 километров было всего две таких мастерские. И это в районе Калифорнии, где больше всего используется Cybertruck.

Для осмотра повреждений и оценки стоимости ремонта первая мастерская по ремонту Cybertruck в Хантингтон-Бич установила срок ожидания в один месяц. В случае подтверждения заявки на ремонт потребовалось бы еще 6 месяцев, прежде чем пикап снова был бы готов к эксплуатации.

Edmunds связался со второй мастерской Cybertruck в Онтарио. Там также был период ожидания в один месяц, пока не будет получена смета расходов и не начнется ремонт. Edmunds отбуксировал туда пострадавшую машину.

Спустя два месяца после столкновения изданию Edmunds выставили счет на сумму 1128 долларов за услуги буксировки. Tesla оценила стоимость ремонта в 57 880 долларов.

Ремонт так и не был завершен. Издание Edmunds выставило поврежденный Cybertruck на аукцион через интернет-аукцион и получило за него 8000 долларов.