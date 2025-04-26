Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Edmunds: Незначительный ремонт Cybertruck стоимостью $100 000 обошёлся в $58 000
Американское издание Edmunds тестировало пикап Tesla, но эксперимент пошел не по плану.

Cybertruck не пользуется спросом и плохо продается. В анализе Forbes электрический пикап Tesla даже описывается как «крупнейший провал за десятилетия». Американскому автомобильному изданию Edmunds пришлось отправить пикап Tesla на ремонт и столкнуться с несколькими крайне неприятными сюрпризами.

В июле прошлого года издание Edmunds приобрело Cybertruck для масштабного годичного тестирования и заплатило за него 102 000 долларов. Кстати, сложное долгосрочное испытание машины сразу не удалось начать, поскольку с электромобилем постоянно возникали проблемы.

Эксперимент закончился в середине декабря 2024 года. Cybertruck был припаркован на обочине дороги перед рестораном, когда другой участник дорожного движения врезался на своем автомобиле в заднюю часть пикапа Tesla. В результате Cybertruck получил повреждения, что видно на одной из фотографий:
Фото: Edmunds
Лист нержавеющей стали был местами сильно погнут, подвеска колеса сломана с одной стороны, а также повреждена задняя ось. Кроме того, были повреждены многочисленные детали в задней части. В любом случае пикап пришлось эвкауировать.
Фото: Edmunds

Edmunds связался с несколькими близлежащими ремонтными мастерскими. Но никто не хотел брать на себя хлопоты по дорогостоящему ремонту Cybertruck; все отказались.

Даже среди официальных сервисных центров Tesla приходилось выбирать тот, который специализируется на Cybertruck. В радиусе 80 километров было всего две таких мастерские. И это в районе Калифорнии, где больше всего используется Cybertruck.

Для осмотра повреждений и оценки стоимости ремонта первая мастерская по ремонту Cybertruck в Хантингтон-Бич установила срок ожидания в один месяц. В случае подтверждения заявки на ремонт потребовалось бы еще 6 месяцев, прежде чем пикап снова был бы готов к эксплуатации.

Edmunds связался со второй мастерской Cybertruck в Онтарио. Там также был период ожидания в один месяц, пока не будет получена смета расходов и не начнется ремонт. Edmunds отбуксировал туда пострадавшую машину. 

Спустя два месяца после столкновения изданию Edmunds выставили счет на сумму 1128 долларов за услуги буксировки. Tesla оценила стоимость ремонта в 57 880 долларов. 

Ремонт так и не был завершен. Издание Edmunds выставило поврежденный Cybertruck на аукцион через интернет-аукцион и получило за него 8000 долларов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#автомобили #tesla #электромобили #cybertruck #пикап
Источник: edmunds.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
6
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
11
Орбитальный аппарат впервые сфотографировал движущийся марсоход Curiosity
+
Разборка Nintendo Switch 2 подтвердила использование чипсета Nvidia Tegra T239 и памяти SK Hynix
+
Показан самый детализированный снимок Солнца за всю историю наблюдений
+
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
4
Опубликован предполагаемый график развёртывания HyperOS 2.2 для моделей Xiaomi и Redmi
+
На Украине с июля сетевое напряжение увеличится с текущих 220 до "идеальных" 230 вольт
+
Создатель Fallout рассказал, что его попросили уничтожить все рабочие материалы оригинальной игры
+
Физики создали детекторы для исследования пространства и времени
+
Casio выпустила графический калькулятор fx-CG100 ClassWiz с поддержкой MicroPython
+
Секретная гиперзвуковая ракета «Темный орел» успешно стартовала с мыса Канаверал
1
Casio подтвердила характеристики и цены новых солнечных часов AQ-S820
+
Casio выпустила ограниченную серию часов G-Shock в коллаборации с художником Mooze
+
Инсайдер показал мини-флагманы Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus рядом друг с другом
+
Более 70% российских таксистов не хотят ездить на авто отечественного производства
3
В Калининграде будут собирать корейские автомобили с 5-летней гарантией
+
Трамп объяснил, в чём заключается уступка России при заключении соглашения с Украиной
+
Adobe добавила сторонние ИИ-модели в Creative Cloud
+
Монитор Redmi G Pro 27U получил 4K дисплей с частотой 160 Гц и технологией Mini LED
+

Популярные статьи

Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
35
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
28
Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36
4
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
24
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
3
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
6
«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа
3
Xbox 360 и Freeboot - как обновить прошивку на ретроконсоли
1
В Китае разработали новый тип квантового сенсора для обнаружения подводных лодок
3

Сейчас обсуждают

Дима
16:36
Очень хорошая подмога. Армия КНДР одна из лучших в мире.
Герасимов подтвердил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области от ВСУ
Genry
16:35
Автор, если копипастишь с иностранного, то хоть ссылку первоисточника давай и вычитывай перестестаноку слов (якобы перевод).
Россия завершает испытания тяжёлого авиационного двигателя ПД-35
Дима
16:29
Всё идёт по плану. Решает не курс рубля, а положение на фронте. Отдельная благодарность Северокорейским бойцам. Нашего полку прибыло.
Цены на электронику в России упали на 10–20%
310
16:27
Я не говорю о том, что повышенное разрешение экрана не нужно. Оно бывает нужно, но для него нужен огромный монитор, который уже не поместится на столе, это уже будет телевизор. Огромные мониторы полез...
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
Зю
16:18
Стартовала-то успешно, а в полёте развалилась — уже постят фотки
Секретная гиперзвуковая ракета «Темный орел» успешно стартовала с мыса Канаверал
Сергей Анатолич
16:16
Ну их то сокращать зае...ся, под 2 млрд население.
Индия впервые с 1960 года заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана
REY_B_
16:09
А что... Настенный монитор это круто! Телевизоры у меня все на стенах висят, подумываю перевесить монитор. Чтобы вместо подставки, было место для ЦАПа. Но для этого надо диагональ 34+ дюймов, а у меня...
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
Dzhereli
16:09
Наши раздвинут булки шире даже без 300млрд.
"Макдональдс" начал возвращение в РФ с регистрации товарного знака на русском
Ненавижу Bernigan'a
16:08
Чумбальнутый - активный психопат,отчимбалить -сломать что либо нормально работающее
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
REY_B_
16:06
Вот как раз текстуры в игре, к разрешению монитора отношения не имеют.
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем