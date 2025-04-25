Атомная электростанция предназначена для обеспечения Международной лунной исследовательской станции (ILRS) энергией.

Китай исследует проекты по строительству атомной электростанции на Луне к 2035 году, чтобы обеспечить Международную исследовательскую станцию (ILRS) энергией. Это совместный проект с Россией. К 2030 году Китай хочет отправить своих астронавтов на Луну и закончить «базовую модель» ILRS на юге к 2035 году.

Фото: ReutersПроект был публично представлен в рамках презентации Пей Чжаою, главного инженера запланированной миссии «Чанъэ-8» (Chang’E-8). Миссия Chang’E-8 запланирована на 2028 год и предназначена для закладки основы для постоянно укомплектованной лунной базы. Запланированная станция также должна служить отправной точкой для других пилотируемых миссий (например, на Марс).

«Важным вопросом для ILRS является источник питания, и у России есть очевидное преимущество, когда речь идет о атомных электростанциях, в частности, их использование в космосе», - сказал в интервью Reuters У Вэйжэнь, генеральный конструктор Лунной программы Китая.

По его словам, Россия является «ведущей страной в мире» в ядерной энергетике, в том числе превосходит США.

Хотя Россия официально значится в качестве партнера в проекте ILRS, Китай занял руководящую роль в проекте после введения западных санкций в отношении РФ. В общей сложности 13 стран принимают участие в строительстве лунной базы, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Пакистан, Швейцария и Южная Африка. Сообщается, что более 40 международных учреждений работают с Китаем.

Китайская лунная программа конкурирует с программой НАСА «Артемида». Американцы планируют отправить астронавтов на Луну в 2027 году. Однако эксперты сомневаются, что миссия состоится уже через два года.

Это не первый план по строительству атомной электростанции на Луне. Rolls-Royce также представила модель реактора на космической конференции Великобритании в 2023 году, который будет обеспечивать электричество для лунной базы. Проект финансируется британским космическим агентством (речь идет о 2,9 миллионах фунтов стерлингов).

Цель состоит в том, чтобы обеспечить надежный источник питания, независимо от местоположения, солнечного света или других условий окружающей среды. Технология должна быть доставлена на Луну к 2030 году, она будет разработана вместе с несколькими британскими университетами.