Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Финская компания Patria подписала соглашение на поставку минометных систем Nemo венгерской армии
Эти системы будут интегрированы с боевыми машинами пехоты KF41 Lynx.

В настоящее время венгерская армия не имеет на вооружении самоходных 120-мм минометов (есть только буксируемая техника). Планируется использовать два таких средства огневой поддержки, установленные на машинах Gidrán и гусеничных боевых машинах пехоты KF41 Lynx. 

9 апреля было заключено соглашение между финской компанией Patria и немецким концерном Rheinmetall и его дочерними предприятиями Rheinmetall Landsysteme GmbH и Rheinmetall Hungary об интеграции и поставке миномета Nemo на шасси KF41. Данный проект будет реализован в рамках венгерской программы ZRINYI.
Миномет Nemo, установленный на шасси боевой машины пехоты KF41 Lynx. Фото: Patria
В рамках этой программы венгерские сухопутные войска получат не менее 24 самоходных минометов, которые станут еще одним компонентом всего парка вспомогательных машин на базе KF41 Lynx. В сентябре 2024 года компания Rheinmetall провела пробную интеграцию Nemo с Lunx, и она прошла успешно. Основное внимание уделялось техническому соответствию и проверке совместимости системы с транспортным средством. Поэтому не должно возникнуть никаких серьезных препятствий до завершения всего процесса и успешного проведения испытаний. Кстати, Италия хочет приобрести аналогичный тип машины, хотя конкретный поставщик минометной системы пока не определен.

Nemo — 120-мм башенная минометная система, разработанная финской компанией Patria. Модуль может быть интегрирован с различными носителями, такими как колесные транспортные средства и морские платформы. В зависимости от используемых боеприпасов дальность стрельбы составляет 10 км. Частично механизированная система подачи снарядов в систему обеспечивает теоретическую скорострельность 10 выстрелов в минуту (на практике при непрерывном огне она составляет 6 выстрелов в минуту).

Миномет Nemo, установленный на универсальной гусеничной платформе AMPV

Благодаря современной системе управления огнем машина может начать стрельбу уже через 25 секунд после указания цели. Миномет может вести огонь в диапазоне 360º и имеет диапазон углов возвышения (угол поднятия ствола в баллистике) от -3 до 85º. Боекомплект составляет 50–60 снарядов, вес модуля — 1900 кг.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#военная техника #венгрия #финляндия #rheinmetall #миномет #lynx #patria #patria group #минометная система #самоходный миномет
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай освободил от новых пошлин американские компании, у которых нет своих заводов в США
1
Узбекистан планирует заменить советские истребители Су-27 и МиГ-29 китайскими самолетами
6
Российские ученые разработали литограф для создания трехмерных микроструктур
2
Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе скальное образование, состоящее из сферических структур
+
Опубликованы скриншоты One UI 8 на базе Android 16 с рядом изменений по сравнению с One UI 7
1
DIY Repair Hour рассказал о возгорании RTX 4070 из-за блока питания без защиты от перегрузки по току
7
В Краснодаре построят 10 км дороги за 80 млрд рублей
+
Платы с двумя слотами DIMM ограничивают производительность процессоров Ryzen на базе Zen 6
4
Портативная PlayStation 6 получит 3-нм чипсет с энергопотреблением 15 Вт
+
В Кремле заявили о готовности России к нормализации отношений с Грузией
+
Выпущен новый мод для S.T.A.L.K.E.R. 2, улучшающий графику и с хорошей оптимизацией под ПК
1
В RTX 5070 кабель питания оплавился, несмотря на блок питания ATX 3.1 и новый разъём 12 В 2×6
4
Nvidia начала постепенно снижать цены на новые видеокарты RTX 50-й серии
16
Программисту удалось запустить вышедшую 30 лет назад игру Tomb Raider на ПК Amiga
1
В The Outer Worlds 2 нельзя будет сбросить навыки прокачки, но количество перков увеличится в разы
+
В Китае стартовали продажи разогнанных компьютеров Intel IPO c приростом производительности до 10%
1
В США ускоряют темпы модернизации Abrams, поскольку танк оказался дорогостоящей мишенью на гусеницах
4
Китай ограничил экспорт редкоземельных минералов в ответ на пошлины Трампа
+
Новое правительство Германии ограничит количество мигрантов в стране
+
Samsung приостанавливает развёртывание One UI 7 по всему миру
+

Популярные статьи

Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
39
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
16
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
38
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
1
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
23
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
55
Зачем Google повысила требования к Android 15, и почему покупать бюджетные смартфоны невыгодно
1
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
97
Обзор беспроводной компьютерной гарнитуры «Октава ГК-4Б»
6
Зачем Sony повысила цены на PlayStation 5, почему забыла о США, и как это повлияет на жителей РФ
+

Сейчас обсуждают

Igor Jampelo
10:24
Не, именно что 6600 кусок дерьма с кривыми драйверами, большими требованиями к памяти, без физикс, без ДЛСС, без НВЕНК, без всего вообще, просто говно. 6600 5 Гб как я ласково её называю
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
AndreySE-VL
10:21
Китай может спокойно захватывать Тайвань, все равно отношения с США уже испорчены ))
WSJ: США в обмен на снятие пошлин потребуют от 70 стран принять участие в изоляции Китая
Archimedes
10:19
Конечно станет, только та часть, которую оккупирует НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что Украина станет членом Североатлантического альянса
AndreySE-VL
10:19
Reuters врет. Уже на Флайрадар проверили, был всего 1 самолет.
В марте Apple вывезла самолётами из Индии iPhone почти на рекордные $2 млрд
Диман
10:18
ну в 5080 как то не очень люди видят смысл. типа вот разгоним 5070ти и получим тоже самое. а цена типа ниже на 25к. туда же 5070 простая, не очень интересна покупателям. в США за 1600 баксов лежит ...
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT продается в 10 раз лучше, чем NVIDIA RTX 5080
Igor Jampelo
10:17
Я хз ослуня где тебе там 8 Гб не хватает, но я прохожу все новые тяжёлые игры без каких либо проблем, такие как Immortals of Aveum (видосик), ТЛоУ 2 https://youtu.be/4x2lrhuQ1FM , да вообще любые, р...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Def
10:15
Они по привычке считают, что от Китая будет такая же халява как при СССР, или под невозвратные кредиты как в России.
В The Outer Worlds 2 нельзя будет сбросить навыки прокачки, но количество перков увеличится в разы
PanzerK
10:15
Ну 280 жирафина была не самым лучшим вариантом для покупки, мы я помню вообще после первой проданной партии возили все эти GTX только под заказ... ибо себе дороже было.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
Ненавижу Трусикера
10:14
Свинка негодуэ? Свинка анал изирует?
Режиссер фильма «Один дома 2» хотел бы убрать из фильма камео Дональда Трампа
dimkahon
10:13
НВ продвигает в массы хоть какие-то инновации, тогда как у АМД голая мощь. И за счет таких же голозадых хайпует.
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT продается в 10 раз лучше, чем NVIDIA RTX 5080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем