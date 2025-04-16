Эти системы будут интегрированы с боевыми машинами пехоты KF41 Lynx.

В настоящее время венгерская армия не имеет на вооружении самоходных 120-мм минометов (есть только буксируемая техника). Планируется использовать два таких средства огневой поддержки, установленные на машинах Gidrán и гусеничных боевых машинах пехоты KF41 Lynx.

9 апреля было заключено соглашение между финской компанией Patria и немецким концерном Rheinmetall и его дочерними предприятиями Rheinmetall Landsysteme GmbH и Rheinmetall Hungary об интеграции и поставке миномета Nemo на шасси KF41. Данный проект будет реализован в рамках венгерской программы ZRINYI.

Миномет Nemo, установленный на шасси боевой машины пехоты KF41 Lynx. Фото: Patria

В рамках этой программы венгерские сухопутные войска получат не менее 24 самоходных минометов, которые станут еще одним компонентом всего парка вспомогательных машин на базе KF41 Lynx. В сентябре 2024 года компания Rheinmetall провела пробную интеграцию Nemo с Lunx, и она прошла успешно. Основное внимание уделялось техническому соответствию и проверке совместимости системы с транспортным средством. Поэтому не должно возникнуть никаких серьезных препятствий до завершения всего процесса и успешного проведения испытаний. Кстати, Италия хочет приобрести аналогичный тип машины, хотя конкретный поставщик минометной системы пока не определен.

Nemo — 120-мм башенная минометная система, разработанная финской компанией Patria. Модуль может быть интегрирован с различными носителями, такими как колесные транспортные средства и морские платформы. В зависимости от используемых боеприпасов дальность стрельбы составляет 10 км. Частично механизированная система подачи снарядов в систему обеспечивает теоретическую скорострельность 10 выстрелов в минуту (на практике при непрерывном огне она составляет 6 выстрелов в минуту).

Миномет Nemo, установленный на универсальной гусеничной платформе AMPV

Благодаря современной системе управления огнем машина может начать стрельбу уже через 25 секунд после указания цели. Миномет может вести огонь в диапазоне 360º и имеет диапазон углов возвышения (угол поднятия ствола в баллистике) от -3 до 85º. Боекомплект составляет 50–60 снарядов, вес модуля — 1900 кг.