Марсоход НАСА Perseverance обнаружил на Марсе камень, происхождение которого «не поддается объяснению». Это открытие могло бы пролить свет на геологические процессы на Марсе и изменить понимание эволюции планет.

Исследователи из американского космического агентства НАСА изучают необычный камень, обнаруженный возле кратера Езеро на Марсе. Он содержит множество сферических структур, имеющих самые разные формы — от круглых и эллиптических до фрагментированных сфер. Об этом сообщает НАСА в статье для издания Scitech Daily.



На изображении видны сотни странных сферических структур, из которых состоит камень. Этот снимок был сделан аппаратом Perseverance еще в марте, но подробности о находке НАСА опубликовало только сейчас.

Происхождение этих структур неясно. Согласно теориям, они могли образоваться в результате вулканической активности, метеорологических процессов или даже космических ударов.

Это не первое обнаружение подобных сфер на Марсе. Марсоход Opportunity уже находил похожий камень в 2004 году; марсоход Curiosity также задокументировал похожие образования. Однако недавно обнаруженный камень (исследователи назвали его St. Pauls Bay, то есть «Залив Святого Павла») отличается разнообразием форм. Предполагается, что он связан с геологическими слоями кратера Езеро.

Группа ученых сейчас работает над исследованием происхождения сферических структур. Геологи подозревают, что сферы могли образоваться из-за отложений минералов или в результате взаимодействия с грунтовыми водами Марса.

На Земле они образуются в результате быстрого охлаждения капель расплавленной породы, например, тех, которые образуются во время извержения вулкана, или в результате конденсации породы, испаряющейся при ударе метеорита. Исследование этих геологических процессов может дать новое понимание истории Марса.

Геологические особенности обнаруженного камня могут дать важную информацию о климатических и геологических условиях Марса. Изучая такие образования и их происхождение, исследователи надеются получить более ясную картину того, как Марс менялся на протяжении миллионов лет, и могли ли на этой планете когда-то существовать условия для жизни.

Команда Perseverance продолжит брать образцы и анализировать структуры горных пород, чтобы понять, как образовались эти загадочные сферы. Результаты этих исследований могут не только внести вклад в изучение Марса, но и иметь значение для будущего исследования других планет и спутников Солнечной системы.

В целом обнаруженные горные породы по-прежнему вызывают много вопросов. Именно такие открытия могли бы помочь еще больше расширить знания о Марсе и его геологической эволюции. Исследователи с нетерпением ждут дальнейших находок, которые может предоставить марсоход Perseverance.