Через месяц боксерский поединок между человекоподобными роботами будет транслироваться в прямом эфире.

В новом видео китайская робототехническая компания Unitree Robotics демонстрирует своего человекоподобного робота G1 высотой 1,32 м. Он тренируется на ринге, готовясь к поединку с другим роботом-гуманоидом.

На платформе X компания Unitree Robotics объявила, что два ее робота будут соревноваться друг с другом в рамках боксерского поединка. Предположительно, на ринг выйдет меньший по размеру G1, однако Unitree также может использовать одного из роботов H1 высотой 1,80 м.



Китайский производитель не сообщил точной даты боя. Было лишь объявлено, что поединок пройдет под девизом «Король Железного Кулака Unitree: Пробуждение!». Предположительно, поединок состоится «примерно через месяц».

G1 уже появился на рынке и продается в Китае. Ожидается, что вес робота составит около 47 кг, а максимальная полезная нагрузка – 2 кг. Робот сканирует окружающую среду с помощью встроенного лидара и двух датчиков глубины (они помогают измерить размеры реальных предметов в пространстве).

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Робот может двигаться с максимальной скоростью 7,2 км/ч, что примерно эквивалентно очень неспешной пробежке. Одного заряда аккумулятора емкостью 9000 мАч должно хватить примерно на 2 часа работы.

По данным Unitree, робот способен обучаться. Подробности об используемом процессоре отсутствуют, упоминается лишь «высокопроизводительный ЦП» с восемью ядрами. Также у машины имеются Wi-Fi и Bluetooth.





