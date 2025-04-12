Многоцелевой боевой самолет французских ВВС был полностью модернизирован и, как ожидается, прослужит еще 10 лет.

Французский многоцелевой боевой самолет Mirage 2000 был разработан в 1970-х годах и поступил на вооружение в 1984 году. 41 год спустя ВВС Франции официально вводят в эксплуатацию модернизированный Mirage 2000D RMV.

Mirage 2000D RMV был полностью модернизирован. Фото: Французские ВВС

Mirage 2000D представляет собой дальнейшее развитие Mirage 2000 и его версии с носителем ядерного оружия Mirage 2000N. Первоначально 2000N был оснащен двумя ядерными бомбами АН-52. Мощность достигала 25 килотонн.

Mirage 2000D RMV. Фото: Французские ВВС

Позднее он был модифицирован для установки крылатой ракеты ASMP. Она имеет ядерную боеголовку мощностью до 300 кТ. Модернизированный вариант ASMP-А имеет дальность полета 500 км.

Сегодня самолеты Mirage 2000N не эксплуатируются. Первый прототип Mirage 2000D совершил полет в 1991 году, всего было построено 86 экземпляров.

Mirage 2000D. Фото: Wikimedia Commons

На данный момент модернизировано 50 самолетов Mirage 2000D. Ожидается, что они останутся в строю как минимум до 2035 года, когда их окончательно заменит Rafale. Новый Mirage 2000D RMV (Rénovation à mi-vie) может нести новое вооружение, такое как GBU-48, GBU-49 и GBU-50. Планирующие бомбы весят 500, 1000 и 2000 фунтов соответственно.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Истребитель также может использовать управляемые ракеты класса «воздух-воздух» с лазерным наведением, получившие название Hammer, местного производства. Боевая насадка превращает неуправляемые бомбы в управляемые бомбы с ракетным двигателем. Кстати, Hammer также поставлялись на Украину.

Mirage 2000D RMV может быть оснащен внешней 30-мм пушкой. Блок CC-422 установлен на левой стороне самолета под воздухозаборником. Он оснащен так называемой револьверной (автоматической) пушкой GIAT DEFA, способной производить до 1800 выстрелов в минуту.

СС-422. Фото: Dassault Aviation

Благодаря системе наведения TALIOS, которая также используется в Rafale, Mirage 2000D RMV лучше оснащен для использования этого оружия. Модуль TALIOS может использоваться как для обнаружения целей, так и для тактической разведки.

Новый подвесной бак в средней части самолета может не только вмещать топливо, но и выполнять функцию контейнера для дипольных отражателей и сигнальных ракет. Это означает, что Mirage 2000D RMV имеет в общей сложности 4 установки для запуска дипольных отражателей и тепловых ловушек.

В качестве альтернативы можно использовать еще один подвесной бак, содержащий систему электронной разведки. MICA NG используется как ракета класса «воздух-воздух».

Mirage 2000 преобразился не только снаружи, но и внутри. Изменен дисплей цифровых приборов. Пилоты будут летать с нашлемным дисплеем Thales «Scorpion». Эту систему уже используют пилоты Rafale.

Общая стоимость переоборудования истребителей оценивается в 530 миллионов евро, или около 10 миллионов за самолет.

Mirage 2000D уже выполнял задания в Афганистане, регионе Сахеля и на Ближнем Востоке. Ранее он подвергался модернизации: самолет оснащен усовершенствованным модемом передачи данных и системой зашифрованной радиосвязи.

Вероятно, вскоре будет принят на вооружение модернизированный Mirage 2000D RMV. Французские воздушные миссии в Ираке и Сирии осуществляются с авиабаз в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.

Mirage 2000D RMV. Фото: Французские ВВС

К 2035 году должно быть достаточно самолетов Rafale для выполнения этих задач. В то же время французские ВВС уже планируют новую «Будущую боевую авиационную систему». Разрабатываемый в рамках проекта самолет будет оснащен беспилотными летательными аппаратами-«ведомыми».