Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Франция возобновила выпуск разработанного в 1970-х годах истребителя Mirage 2000D RMV
Многоцелевой боевой самолет французских ВВС был полностью модернизирован и, как ожидается, прослужит еще 10 лет.

Французский многоцелевой боевой самолет Mirage 2000 был разработан в 1970-х годах и поступил на вооружение в 1984 году. 41 год спустя ВВС Франции официально вводят в эксплуатацию модернизированный Mirage 2000D RMV.
Mirage 2000D RMV был полностью модернизирован. Фото: Французские ВВС
Mirage 2000D представляет собой дальнейшее развитие Mirage 2000 и его версии с носителем ядерного оружия Mirage 2000N. Первоначально 2000N был оснащен двумя ядерными бомбами АН-52. Мощность достигала 25 килотонн.
Mirage 2000D RMV. Фото: Французские ВВС
Позднее он был модифицирован для установки крылатой ракеты ASMP. Она имеет ядерную боеголовку мощностью до 300 кТ. Модернизированный вариант ASMP-А имеет дальность полета 500 км.

Сегодня самолеты Mirage 2000N не эксплуатируются. Первый прототип Mirage 2000D совершил полет в 1991 году, всего было построено 86 экземпляров.
Mirage 2000D. Фото: Wikimedia Commons
На данный момент модернизировано 50 самолетов Mirage 2000D. Ожидается, что они останутся в строю как минимум до 2035 года, когда их окончательно заменит Rafale. Новый Mirage 2000D RMV (Rénovation à mi-vie) может нести новое вооружение, такое как GBU-48, GBU-49 и GBU-50. Планирующие бомбы весят 500, 1000 и 2000 фунтов соответственно.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Истребитель также может использовать управляемые ракеты класса «воздух-воздух» с лазерным наведением, получившие название Hammer, местного производства. Боевая насадка превращает неуправляемые бомбы в управляемые бомбы с ракетным двигателем. Кстати, Hammer также поставлялись на Украину.

Mirage 2000D RMV может быть оснащен внешней 30-мм пушкой. Блок CC-422 установлен на левой стороне самолета под воздухозаборником. Он оснащен так называемой револьверной (автоматической) пушкой GIAT DEFA, способной производить до 1800 выстрелов в минуту.
СС-422. Фото: Dassault Aviation
Благодаря системе наведения TALIOS, которая также используется в Rafale, Mirage 2000D RMV лучше оснащен для использования этого оружия. Модуль TALIOS может использоваться как для обнаружения целей, так и для тактической разведки.

Новый подвесной бак в средней части самолета может не только вмещать топливо, но и выполнять функцию контейнера для дипольных отражателей и сигнальных ракет. Это означает, что Mirage 2000D RMV имеет в общей сложности 4 установки для запуска дипольных отражателей и тепловых ловушек.

В качестве альтернативы можно использовать еще один подвесной бак, содержащий систему электронной разведки. MICA NG используется как ракета класса «воздух-воздух».

Mirage 2000 преобразился не только снаружи, но и внутри. Изменен дисплей цифровых приборов. Пилоты будут летать с нашлемным дисплеем Thales «Scorpion». Эту систему уже используют пилоты Rafale.
Общая стоимость переоборудования истребителей оценивается в 530 миллионов евро, или около 10 миллионов за самолет.

Mirage 2000D уже выполнял задания в Афганистане, регионе Сахеля и на Ближнем Востоке. Ранее он подвергался модернизации: самолет оснащен усовершенствованным модемом передачи данных и системой зашифрованной радиосвязи.

Вероятно, вскоре будет принят на вооружение модернизированный Mirage 2000D RMV. Французские воздушные миссии в Ираке и Сирии осуществляются с авиабаз в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.
Mirage 2000D RMV. Фото: Французские ВВС
К 2035 году должно быть достаточно самолетов Rafale для выполнения этих задач. В то же время французские ВВС уже планируют новую «Будущую боевую авиационную систему». Разрабатываемый в рамках проекта самолет будет оснащен беспилотными летательными аппаратами-«ведомыми».

#авиация #военная техника #франция #самолет #истребитель #mirage 2000d rmv
Источник: defense.gouv.fr
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
7
Китайские ученые разработали метод обработки стали, который увеличил ее прочность в 10 000 раз
3
В Подмосковье демонтируют Рогачевский мост и построят новый 211-метровый объект
+
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
Пользователи Windows 10 и 11 после установки обновления обнаружили в системе пустую папку «inetpub»
3
E-cores Zen 6 превосходят Intel E-cores по энергопотреблению при 75% IPC от Zen 5
5
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
6
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
+
Compulab представляет компактный ПК с GeForce RTX 4060 и пассивным охлаждением мощностью до 300 Вт
+
Sony представила беспроводные портативные колонки ULT Field 3 и 5
+
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
+
В Сочи камеры с искусственным интеллектом начнут следить за подозрительными машинами
+
В Linux реализована эмуляция RT для запуска Indiana Jones на GPU Polaris, Vega и Navi
+
ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро доходов от замороженных активов России
2
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
26
На Волжской ГЭС завершена модернизация всех 22 гидротурбин
1
Sony представила портативные колонки ULT FIELD 5 и 3 с RGB-подсветкой и усиленным басом
+
Framework начала приём предзаказов на новый 12-дюймовый ноутбук
+
Zotac выпустила в Китае премиальные модели NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti Apocalypse OC
1

Популярные статьи

Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
7
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
60
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
18
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
22
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
3
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
11
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
2
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

RandomXP
13:06
"Товары для массового потребления в разряд национальной безопасности и независимости не входят" Ну, это пока есть от куда их брать. Посмотрим, как в США сейчас решат с этим вопрос - товары массово по...
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
Полиграф Полиграфович
12:58
PПЦ с ошибкой написано, помолись вечером сегодня.
В Великобритании впервые цены на видеокарты GeForce RTX 5070 опустились ниже РРЦ
Pure Hatred
12:38
"потеря сотен долларов на каждой проданной видеокарте не выглядит для бизнеса привлекательным вариантом" Ох уж эти наглые воришки, обкрадывающие барыг на сотни накрученных из воздуха долларов!
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Роман Шрайман
12:29
Может металл облитый пластиком, так сейчас многие делают. Да и там подкладка под крепление предусмотрена, чтобы нагрузки распределяла. А так считаю это случайность, если не пережали ничего треснуть до...
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
si-cat
12:14
"..Писториус видит возможность для поставок украинской армии систем IRIS-T, производимых в Германии.." Логично - всё равно утилизировать, ибо Ириска показала свою полную небоеспособность 🤣🤣🤣
В Германии отказали Украине в поставке ЗРК Patriot, но предоставят IRIS-T
Вячеслав Крицков
12:11
Обрадовала задняя панель с наличием вай фай
Colorful выпустила свою первую матплату с механизмом быстрой разблокировки разъёма PCI Express
KotSkripaley
11:59
Трамп допустил полную отмену пошлин для некоторых стран в качестве исключения
Родион Вестов
11:26
....в комнате всего +5... Пингвин чтоль? Уже на этой "очень" важной инфе, читать дальше не хочется. Явно человек с реальностью не дружит. +14 это уже дубак. А +5 это надо в куртке и шапке сидеть и в т...
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
Сергей Медов
11:25
Я живу на кольском полуострове, в мурманской области, - я знаю где находится место под разработку, разведка уже ведётся, я знаю удалённость этого места от жд и авто дорог, с уверенностью вам говорю: -...
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
Vitalius_79
11:23
Это jedec, эта память легко жмется по таймингам.
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем