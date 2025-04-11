На испытательном корабле ВМС Японии JS Asuka появился новый прототип рельсотрона.

Давно известно, что Япония работает над созданием рельсотрона, но точных данных о соответствующей разработки пока не было. Однако теперь на платформе X появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлен новый прототип электромагнитного оружия. Напомним, рельсотрон (рельсовая пушка) — электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Ампера.







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Пользователь X под ником "モリジュン" поделился на платформе X несколькими изображениями, на которых показано оружие на испытательном корабле ВМС Японии JS Asuka (ASE-6102).

Первые стрельбовые испытания рельсотрона на борту JS Asuka состоялись в 2023 году. Экспериментальный корабль был введен в эксплуатацию в 1995 году и считается испытательной площадкой для будущего оборудования и вооружения Морских сил самообороны Японии (официальное название ВМС Японии). Корабль обычно базируется в Йокосуке, к югу от Иокогамы. Однако где именно были сделаны фотографии, не указано.



Япония работает над созданием рельсотрона с середины 2010-х годов. В 2016 году была представлена 40-миллиметровая система для испытаний ее использования в качестве системы противовоздушной обороны и атаки наземных целей. Кроме того, система должна выдерживать многократные выстрелы без повреждения ствола и направляющей системы.

В период с 2016 по 2022 год было проведено несколько успешных испытаний, включая испытание на прочность, в ходе которого было произведено 120 выстрелов на скорости 2500 метров в секунду (7,2 Маха).

Это очень мало для корабельного орудия: корабельная артиллерийская система Bofors 40 Mk4, также используемая Японией, имеет живучесть ствола более 5000 выстрелов и скорострельность до 300 выстрелов в минуту. (Живучесть ствола (ствольной системы) — параметр ствольной системы, который говорит о том, сколько выстрелов можно произвести из данного артиллерийского ствола пока начальная скорость снаряда не уменьшится на величину 10-15%.)

При разработке рельсотрона Япония обратилась к международному опыту. В 2023 году инженеры обратились за помощью к ВМС США. В США исследовали концепцию рельсотрона, но в 2021 году проект был прекращен, поскольку ствол был сильно поврежден уже после нескольких десятков испытательных выстрелов.

В 2024 году Япония, Франция и Германия договорились о сотрудничестве в целях дальнейшего развития технологии рельсотрона. Цель — совместная работа над такими проблемами, как миниатюризация системы электроснабжения и выделение тепла во время стрельбы.

Представленный в то время прототип японского рельсотрона имел квадратный дульный срез ствола. Поэтому вполне возможно, что рельсотрон на JS Asuka представляет собой дальнейшее развитие прототипа, показанного в 2024 году (на фото ниже).



Япония намерена завершить создание прототипа корабельного рельсотрона к 2027 году, а его версию для ПВО — к 2028 году. Эта версия будет использоваться на суше и на транспортных средствах.

Точные размеры блока питания новейшего рельсотрона неизвестны. Предыдущие модули блока питания состояли из 6-метрового контейнера для генерации электроэнергии и трех дополнительных контейнеров с конденсаторами, где хранилась энергия.

По данным Defence Blog, Япония будет использовать керамические тонкопленочные конденсаторы для хранения энергии. Это означает, что размер энергетического модуля уменьшен в 10 раз по сравнению с предыдущей моделью.