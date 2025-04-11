Китай и Россия согласовали совместную торговлю с оплатой в биткоинах. Генеральный директор BlackRock Финк видит в этом угрозу доллару.

Китай и Россия согласовали совместную торговлю энергоносителями с оплатой в биткоинах — об этом Reuters сообщило еще в марте. Совсем недавно американская компания по управлению активами VanEck назвала это событие хорошей новостью.







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Однако Россия и Китай — не единственные страны, которые в последнее время начали использовать криптовалюты во внешней торговле. Южноамериканская Боливия также хочет оплачивать импорт электроэнергии криптовалютой.

Боливия оправдывает отказ от платежей в долларах США нехваткой валюты. Страна надеется, что торговые партнеры смогут принимать платежи в криптовалюте.

С другой стороны, Китай и Россия отказываются от доллара, чтобы обрести независимость от Соединенных Штатов. Отношения между обеими странами и США напряженные. В 2024 году президент России Владимир Путин объявил, что страна будет все больше полагаться на биткоин и другие криптовалюты на международном уровне.

Президент упомянул отсутствие нейтралитета доллара после того, как США заморозили российские государственные активы на сумму 300 миллиардов долларов. В 2024 году в России был принят закон, легализующий использование криптовалют в международной торговле.

Reuters подозревает, что Китай недавно осуществил первую транзакцию, в которой расчеты осуществлялись с использованием криптовалют.

«Некоторые российские нефтяные компании используют биткоин, ETH и стейблкоины, такие как Tether, для упрощения конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли», — пишет Reuters.

Использование биткоина в международной торговле всегда вызывает большой ажиотаж. В 2022 году СМИ сообщили, что Иране перешел на оплату в BTC из-за санкций США.

Такое развитие событий вызвало удивление в криптовалютной сфере. По сей день это отношение не изменилось. Многие сторонники биткоина ожидают глобальных изменений в денежной системе. Использование криптовалюты в международной торговле считается важным шагом в этом направлении.

Юрист и сторонник криптовалют Саша Ходдер написал на платформе X:

«Дедолларизация уже началась. США должны немедленно отменить санкции против России, иначе для доллара США игра окончена».

Если эта тенденция сохранится во всем мире, доллар может столкнуться с еще большей потерей значимости. Отказ от доллара больше не является катастрофой для государств, поскольку расчеты в других валютах становятся все более популярными. Даже генеральный директор BlackRock Ларри Финк недавно это признал. Он заявил, что биткоин представляет реальную угрозу ведущей мировой валюте.







