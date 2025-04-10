В целом спрос на электроэнергию также растет, что создает проблемы для энергетического сектора.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 году потребность центров обработки данных в электроэнергии значительно увеличится. Мировой спрос вырастет до 945 тераватт-часов, что немного превышает потребление электроэнергии в Японии, говорится в отчете МЭА.





«В Соединенных Штатах центры обработки данных уверенно приближаются к тому, чтобы обеспечить почти половину роста спроса на энергию», — заявил в пресс-релизе директор МЭА Фатих Бироль.

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К 2030 году центры обработки данных в США будут потреблять больше электроэнергии, чем необходимо для производства всех энергоемких товаров, таких как цемент, химикаты и сталь вместе взятые.

Ожидается, что к 2030 году потребности центров обработки данных, особенно для приложений ИИ, в энергии вырастут более чем в четыре раза. Однако этот прогноз по-прежнему сопряжен с большой неопределенностью. Эти цифры могут меняться в зависимости от экономической ситуации, использования ИИ и возможных улучшений эффективности. Бироль подчеркивает, что энергетический сектор формирует будущее ИИ, и наоборот, ИИ формирует будущее энергетического сектора.

По данным МЭА, тенденция развития искусственного интеллекта приводит к общему росту спроса на электроэнергию даже в богатых экономиках, где этт самый спрос недавно стагнировал или снижался. Возросший спрос ставит перед энергетическим сектором новые задачи.

Поэтому во многих местах центры обработки данных становятся основными потребителями электроэнергии. Они необходимы не только из-за развития искусственного интеллекта, но и из-за мобильной связи 5G, а также облачного бизнеса и стриминговыми сервисами.