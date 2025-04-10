В интернете в начале апреля появились самые четкие на сегодняшний день фотографии китайского бомбардировщика H-6N с прикрепленной к нему большой баллистической ракетой. Эта система, возможно, уже внедрена в эксплуатацию.

Фотография, появившаяся на портале X благодаря пользователю Андреасу Руппрехту, является самой четкой из опубликованных в сети на сегодняшний день. Ранее фото H-6 с подвесной ракетой были опубликованы в 2020 и 2022 годах. Ныне опубликованная фотография, согласно ее метаданным, датируется 2023 годом.

Фото: Alert5/wikipedia.com/ CC BY-SA 4.0

Вероятнее всего, оружие представляет собой либо вариант ракеты DF-21D воздушного базирования для уничтожения авианосцев, либо гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат DF-ZF на базе ракеты DF-17.

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В обоих случаях речь идет об оружие, которое трудно сбить и которое способно поражать ключевые цели, такие как бункеры на военной базе (например, на острове Гуам) или авианосец.





Размещение такого оружия под бомбардировщиком существенно увеличивает потенциальную дальность атаки, делая ее намного больше, чем если бы оружие запускалось с наземных пусковых установок. Радиус действия бомбардировщика H-6 на сегодняшний день оценивается в 3500 км.

Между тем, дальность полета DF-ZF оценивается в 1800–2500 км, а DF-21 — около 1500–1700 км в зависимости от модификации. Бомбардировщик H-6K, специализированная версия H-6 для перевозки большой баллистической ракеты, имеет крейсерскую скорость более 700 км/ч и максимальную скорость более 1000 км/ч, а также потолок высоты до 12,7 км.

Таким образом, он может развить скорость в 1000 км/ч, а затем произвести пуск ракеты на высоте 12,7 км. Значит, H-6 представляет собой гораздо более слабую стартовую платформу по сравнению с российским аналогом — самолетом МиГ-31К. Эта машина может достигать высоты до 25 км и скорости 2,5-3 тыс. км/ч в момент пуска ракеты Х-47М2 «Кинжал». Однако Китай, по-видимому, компенсирует недостатки своего самолета за счет большой грузоподъемности H-6K.

В настоящее время неясно, насколько широко в Китае распространены баллистические и/или гиперзвуковые ракеты, устанавливаемые на бомбардировщиках. Однако, судя по всему, фотографии такой системы оружия призваны удержать потенциальных противников от возможной военной конфронтации с Китаем. В последнее время появилась информация о разработке китайских бомбардировщиков с внешней подвеской полезной нагрузки различных классов, включая крылатые ракеты и различные типы беспилотников.