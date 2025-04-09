По данным опроса Innofact, более половины граждан Германии поддерживают возврат к ядерной энергетике. В стране, где последняя атомная электростанция была закрыта только в 2023 году, эта проблема, похоже, сейчас очень актуальна.

Ядерная энергетика является одним из камней преткновения в коалиционных переговорах между консервативной партией ХДС/ХСС Фридриха Мерца, которая поддерживает ядерную энергетику, и социал-демократами из партии СДПГ, которая выступает против нее. «Зелёные» также не хотят возвращения атомных электростанций. Базирующаяся в Дюссельдорфе исследовательская компания Innofact опросила в марте 1007 граждан Германии в возрасте от 18 до 79 лет, чтобы узнать их мнение по этому вопросу.



По данным исследования Innofact, 55 процентов респондентов высказались за возвращение к ядерной энергетике, 36 процентов — против, а 9 процентов не имели четкого мнения по этому вопросу.

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Оказалось, этот вопрос воспринимается несколько по-разному в зависимости от пола респондентов. Более шести из десяти мужчин и пяти из десяти женщин хотят возвращения ядерной энергетики.

Имелись также географические различия. На юге и востоке Германии эта идея (возвращения АЭС) более популярна, чем на севере и западе страны.

22 процента респондентов заявили, что реакторы, которые недавно остановились, следует вернуть в эксплуатацию, а 32 процента считают, что необходимо построить новые. По данным опроса, 57 процентов респондентов выступают за дальнейшие инвестиции в возобновляемые источники энергии, а 17 процентов — против.

В настоящее время ХДС/ХСС рассматривает вопрос о том, будет ли перезапуск последних остановленных реакторов «технически и финансово возможен, учитывая их нынешнее состояние».

Партия СДПГ заявила, что не заинтересована в возвращении к ядерной энергетике. Аналогичного мнения придерживаются и немецкие «Зелёные».





«Мы на правильном пути. Для нашей страны и нашего бизнеса было бы лучше, если бы мы выстояли и продолжили идти по этому пути, не прибегая к подтасовкам каждые несколько недель», — заявила сопредседатель партии «Зелёные» Франциска Брантнер.

Еще в 1998 году коалиция СДПГ-Зелёных во главе с Герхартом Шредером приняла решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики. В 2009 году коалиция ХДС/ХСС/СВДП во главе с Ангелой Меркель приняла решение о необходимости дальнейших инвестиций в ядерную энергетику. Однако в 2011 году та же Ангела Меркель приняла решение ускорить отказ от ядерной энергетики после катастрофы на АЭС «Фукусима» в Японии.

А после того, как коалиция СДПГ/Зеленых/СВДП во главе с Олафом Шольцем временно продлила работу немецких атомных электростанций, в 2023 году при том же правительстве последние реакторы в Германии окончательно прекратили работу.