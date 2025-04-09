Резиновые шины не подходят для использования на Луне. Известный производитель шин представил новые кольцеобразные компоненты для колес луноходов.

Условия на Луне суровые, и транспортные средства не могут передвигаться там так же, как на Земле. Поэтому обычные резиновые шины там использовать нельзя, так как они не выдерживают перепадов температур и сильного ультрафиолетового излучения и будут повреждены. Кроме того, из-за вакуума там нельзя использовать шины, наполненные воздухом.

Так выглядит более прочная версия лунной шины. Фото: Bridgestone

Корпорация Bridgestone представила концепцию новых лунных шин, которые впервые будут продемонстрированы на 40-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Компания Bridgestone занимается разработкой автомобильных шин уже более 90 лет, а в 2019 году начала разрабатывать шины для марсоходов и луноходов.

Их конструкция шин для луноходов предполагает создание прочных и долговечных конструкций с металлическими протекторами и гибкими опорными элементами. Существует два варианта: особо облегченная конструкция с меньшим количеством спиц для небольших роверов и более прочная версия для луноходов среднего размера, которая должна быть более долговечной.

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Проект уже был представлен в прошлом году. Новые колеса теперь имеют конструкцию с протекторами.

«В новой конструкции использованы технологии, полученные при разработке шины «Air Free», и тонкие металлические спицы, а сегмент протектора разделен в направлении вращения, чтобы выдерживать экстремальные лунные условия», — говорится на сайте Bridgestone.

В прошлом году Bridgestone заключила партнерство с Astrobotic, и вместе они разрабатывают специальные колеса для лунохода 24U CubeRover. В этом случае используются колеса с эластичной металлической структурой, что позволяет шинам деформироваться и преодолевать препятствия, например, камни. Теперь Bridgestone хочет и дальше развивать эти и другие технологии, чтобы можно было лучше исследовать Луну.





