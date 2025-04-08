В прошлом году американская компания SailDrone представила новое поколение беспилотного надводного аппарата Surveyor, особенностью которого является наличие паруса высотой 13 метров. Это автономное судно длиной 20 метров и весом 15 тонн оснащено радаром, камерами, автоматической идентификационной системой (АИС) и многолучевыми батиметрическими эхолотами.
Испытания Surveyor проводятся в рамках контракта, заключенного с ВМС США. Он способен проводить глубоководные гидрографические исследования, картографировать океаны и даже идентифицировать суда, передавая их местоположение через АИС. Но благодаря партнерству с Thales Australia этот надводный беспилотник обзавелся новым оружием.
7 апреля компания Saildrone объявила, что беспилотный аппарат Surveyor, оснащенный буксируемым сонаром BlueSentry, поставленным австралийским филиалом Thales, только что продемонстрировал свою способность «эффективно обнаруживать и идентифицировать подводные угрозы» и «передавать эту информацию лицам, принимающим решения, в режиме реального времени».
Эта демонстрация возможностей аппарата, проведенная под эгидой Управления военно-морских исследований ВМС США, состоялась у побережья Калифорнии. В ходе испытаний Surveyor «работал 26 дней с показателем готовности более 96%».
Испытания показали, что при движении под парусом Surveyor практически не издает шума, что «значительно улучшает возможности обнаружения сонара BlueSentry», сообщает Saildrone.
«Акустические характеристики BlueSentry в сочетании с такой тихой и мощной платформой, как Surveyor, представляют собой значительный шаг вперед в области подводных наблюдений», — подытожил Ричард Дженкинс, генеральный директор и основатель Saildrone.
По его словам, «чрезвычайная выносливость системы позволяет мониторить ситуацию в местах, которые ранее были недоступны, по цене, значительно меньшей, чем у традиционных пилотируемых платформ наблюдения».
Это подтвердила компания Thales Australia в отдельном пресс-релизе. Во время непрерывной 26-дневной миссии у побережья Калифорнии система идентифицировала и отслеживала интересующие суда в режиме реального времени для дальнейшего расследования службами морской безопасности. Она показала особенно убедительные результаты с точки зрения непрерывного наблюдения в районах с интенсивным движением, где традиционные средства морской безопасности ограничены и сталкиваются со значительными оперативными проблемами.
«Эта развертываемая возможность устанавливает стандарт для морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, особенно в уязвимых и отдаленных регионах, которые представляют значительные оперативные проблемы», — заключил Джефф Коннолли, генеральный директор Thales Australia.