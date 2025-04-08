7 апреля компания Saildrone объявила, что аппарат Surveyor продемонстрировал свою способность «эффективно обнаруживать и идентифицировать подводные угрозы».

В прошлом году американская компания SailDrone представила новое поколение беспилотного надводного аппарата Surveyor, особенностью которого является наличие паруса высотой 13 метров. Это автономное судно длиной 20 метров и весом 15 тонн оснащено радаром, камерами, автоматической идентификационной системой (АИС) и многолучевыми батиметрическими эхолотами.

Команды Saildrone и Thales работают над интеграцией и тестированием гидролокатора BlueSentry на Surveyor SD-3900. Фото: Saildrone

Испытания Surveyor проводятся в рамках контракта, заключенного с ВМС США. Он способен проводить глубоководные гидрографические исследования, картографировать океаны и даже идентифицировать суда, передавая их местоположение через АИС. Но благодаря партнерству с Thales Australia этот надводный беспилотник обзавелся новым оружием.

7 апреля компания Saildrone объявила, что беспилотный аппарат Surveyor, оснащенный буксируемым сонаром BlueSentry, поставленным австралийским филиалом Thales, только что продемонстрировал свою способность «эффективно обнаруживать и идентифицировать подводные угрозы» и «передавать эту информацию лицам, принимающим решения, в режиме реального времени».

Эта демонстрация возможностей аппарата, проведенная под эгидой Управления военно-морских исследований ВМС США, состоялась у побережья Калифорнии. В ходе испытаний Surveyor «работал 26 дней с показателем готовности более 96%».

Испытания показали, что при движении под парусом Surveyor практически не издает шума, что «значительно улучшает возможности обнаружения сонара BlueSentry», сообщает Saildrone.

«Акустические характеристики BlueSentry в сочетании с такой тихой и мощной платформой, как Surveyor, представляют собой значительный шаг вперед в области подводных наблюдений», — подытожил Ричард Дженкинс, генеральный директор и основатель Saildrone.

По его словам, «чрезвычайная выносливость системы позволяет мониторить ситуацию в местах, которые ранее были недоступны, по цене, значительно меньшей, чем у традиционных пилотируемых платформ наблюдения».

Это подтвердила компания Thales Australia в отдельном пресс-релизе. Во время непрерывной 26-дневной миссии у побережья Калифорнии система идентифицировала и отслеживала интересующие суда в режиме реального времени для дальнейшего расследования службами морской безопасности. Она показала особенно убедительные результаты с точки зрения непрерывного наблюдения в районах с интенсивным движением, где традиционные средства морской безопасности ограничены и сталкиваются со значительными оперативными проблемами.