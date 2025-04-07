Последнее объявление Трампа о введении пошлин привело к обвалу цен на акции по всему миру и обошлось самым богатым людям мира в миллиарды долларов. Только один из крупнейших мультимиллиардеров находится в плюсе: гуру фондового рынка Уоррен Баффет.

Технологический гигант Apple, производственные мощности которого в основном расположены в Китае, Вьетнаме и Индии, является одной из компаний, наиболее пострадавших от тарифной политики Дональда Трампа. Соответственно, стоимость акций Apple упала примерно на девять процентов на следующий день после объявления последнего тарифного пакета (2 апреля 2025 года).



В пятницу, 4 апреля, на фоне объявления Китаем ответных пошлин акции упали еще на семь процентов. После закрытия рынка показатели оставались в красной зоне все выходные. С начала года Apple потеряла более 20 процентов своей рыночной стоимости.

Помимо Apple, убытки на аналогичные значения зафиксировали и другие крупные технологические компании, такие как Amazon и Nvidia. Одним из крупнейших неудачников фондового рынка стала компания Tesla. С начала года акции производителя электромобилей доверенного лица Трампа Маска упали на 36 процентов.

Только за 3 и 4 апреля стоимость акций Tesla упала на целых 15 процентов. В общей сложности только Нью-Йоркская фондовая биржа, как сообщается, зафиксировала убытки в размере 6,4 триллиона долларов за два дня после объявления Трампа о введении пошлин.

По данным msn.com, помимо технологических компаний распродажа также затронула энергетические и финансовые компании. Участники фондового рынка США опасаются роста цен и, как следствие, роста инфляции. Это может вынудить Федеральную резервную систему США продолжить поддерживать высокие процентные ставки, что негативно скажется на готовности инвестировать в рискованные активы, такие как акции технологических компаний.

Естественно, падение акций также негативно сказывается на активах богатейших людей мира, чье состояние во многом основано на акциях технологических компаний. Сообщается, что только у Илона Маска, самого богатого человека в мире, в настоящее время сбережений на 130 миллиардов долларов меньше, чем в начале года.

По данным Dailywrap, 3 апреля 500 самых богатых людей мира потеряли в общей сложности около 207 миллиардов долларов — это четвертая по величине потеря за один день за 13-летнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg.

С начала года совокупные потери десяти самых богатых людей мира составили более 330 миллиардов долларов. Только один человек смог увеличить свое состояние за последние три месяца: легенда фондового рынка Уоррен Баффет, заработавший почти 13 миллиардов долларов.

Инвестиционная компания Баффета Berkshire Hathaway в последние месяцы активно распродавала акции и накопила огромную сумму в 334 миллиарда долларов.

Аналитики видят в этом признак того, что Баффет предвидел надвигающуюся нестабильность и падение цен. Учитывая риски инфляции и геополитическую неопределенность, Баффет, похоже, снова оказался прав.

Теперь инвестор, скорее всего, будет терпеливо ждать, пока закончится фаза слабого рынка. Баффет рассматривает такие спады как «исключительные возможности». Вероятно, ему не придется ждать слишком долго. Сообщается, что с 1928 года средняя продолжительность медвежьего рынка составляла менее десяти месяцев.