Испытания самолета возобновились с января 2025 года.

Авиационная компания Boeing начала сертификационные испытания тормозной системы самолета Boeing 777-9X. Ранее Boeing получил одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на второй этап испытаний самолета 777-9X.

Boeing 777X. Фото: Boeing

Boeing 777-9X — крупнейший в мире пассажирский самолет с двумя двигателями. Также сообщается, что топливная экономичность самолета на 20 процентов выше по сравнению со старыми моделями.

В ходе испытания самолет тормозится исключительно с помощью шасси или колес. При штатной посадке также используется реверс тяги двигателей.

Если тормозить без этой функции, вся кинетическая энергия самолета, весящего несколько тонн, преобразуется в тепло, что часто приводит к возгоранию в районе шин. Вот почему это на самом деле считается только экстренным маневром, когда проверяются тормоза.

Boeing 777-9X принадлежит к семейству Boeing 777X. Сюда также входит укороченный вариант Boeing 777-8X. Программа разработки обоих самолетов была запущена в ноябре 2013 года.

По данным компании, дальность полета Boeing 777-9X составляет 13 500 километров, а длина — 76,2 метра. Самолет может вместить до 426 пассажиров.

В прошлом Boeing 777X уже привлекал к себе внимание, в первую очередь из-за проблем с двигателем. Во время испытательного полета в октябре 2022 года двигатель GE9X пришлось вернуть производителю General Motors для проверки.

В августе прошлого года испытания Boeing 777X пришлось прекратить. Причиной этого стала проблема с ключевой конструкцией, поддерживающей двигатели самолета.

Испытания самолета возобновились с января 2025 года. Для обеспечения безопасности самолета испытания разделены на несколько этапов. По словам президента Boeing Стефани Поуп, на первом этапе было выполнено 1300 полетов с общим налетом 3700 часов.

Второй этап сертификационных испытаний охватывает такие области, как аэродинамика, тормоза и двигатель. Компания уже провела испытания тормозов самолета 777-9X силами инженеров Boeing. Однако во время проводимых в настоящее время испытаний на борту также присутствуют сотрудники FAA. Это делается для обеспечения соблюдения нормативных требований.

По данным ресурса Aviation News Ltd., в настоящее время получено более 480 заказов на Boeing 777X. Ожидается, что Boeing 777-9X может быть поставлен в 2026 году - при условии успешного проведения испытаний.