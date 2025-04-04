Преемник Airbus A320 будет «кардинально другим самолетом», утверждает производитель.

Airbus A320 — это самый популярный самолет европейского производителя воздушных судов. Всего было построено около 12 000 самолетов семейства A320. Однако эта модель уже немного устарела.

Airbus представил предварительный проект «кардинально иного самолета». Фото: Airbus

Почти 40 лет спустя компания Airbus объявила о создании преемника семейства A320.

«Это будет совершенно другой самолет», — было заявлено на мероприятии, проведенном производителем самолета на днях.

По словам Airbus, необходимо полностью переосмыслить самолет. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы сократить расход топлива на 30 процентов. И без кардинальных изменений конструкции это невозможно.

Ожидается, что крылья будут играть ключевую роль в новом подходе. Airbus хочет сделать крылья значительно длиннее, тоньше и уже. Это конструктивное решение должно улучшить подъемную силу и уменьшить сопротивление воздуха.

Однако решение создает для производителей самолетов проблему, поскольку слишком большой размах крыльев может привести к нехватке места в аэропортах (при взлете или посадке). Вот почему Airbus планирует использовать складные или убирающиеся крылья. Подобная концепция уже используется в Boeing 777X.

Конечно, двигатель также играет ключевую роль в эффективности нового самолета. Он рассчитан на работу на 100-процентном биотопливе (SAF — Sustainable Aviation Fuel). Airbus также хочет использовать совершенно новую концепцию.

Современные турбовентиляторные двигатели пассажирских самолетов работают по закрытому принципу. Airbus хочет изменить это и перейти на так называемый двигатель с открытым вентилятором.

С точки зрения расхода топлива такой винтовентиляторный двигатель считается значительно более экономичным. Помимо прочего, потому, что его можно построить гораздо большего размера. Пока неясно, хватит ли места для винтовентиляторных двигателей под крыльями. Их также можно прикрепить к крыльям.

Однако такое решение несет определенные риски. Если бы лопасть вентилятора отломилась, то могла бы удариться о фюзеляж самолета. Поэтому Airbus хочет укрепить фюзеляж в определенных зонах.

Airbus не хочет торопиться с разработкой преемника A320. Примерно через 3–4 года станет ясно, как будет выглядеть новый самолет. Выход на рынок ожидается не ранее конца десятилетия.

Его предшественник, A320, считается одним из самых популярных пассажирских самолетов в мире. На сегодняшний день построено почти 12 000 таких воздушных судов.

Самолет A320 впервые поднялся в воздух в 1987 году. В то время A320 считался революционным. Например, из-за того, что на нем можно летать всего с двумя членами экипажа в кабине, тогда как на других самолетах на борту обычно находится еще и бортинженер.

Это был также первый коммерческий пассажирский самолет, на котором использовались боковые ручки управления (проще говоря, джойстик или сайдстик), а не традиционный штурвал. Из-за этого самолет даже сначала прозвали «Atari Flyer».