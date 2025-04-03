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kosmos_news
Франция рассматривает возможность майнинга биткоинов с использованием излишков ядерной энергии
Министр цифровых технологий Франции рассматривает возможность добычи цифровых монет с использованием излишков ядерной энергии.

Во время визита в Париж на завод по производству аппаратных кошельков Ledger французский министр цифровых технологий Клара Шаппаз выразила свою открытость новым подходам в области биткоина, блокчейна и цифрового евро. Основное внимание было уделено идее использования излишков электроэнергии государственного поставщика энергии EDF (Électricité de France) для майнинга биткоинов.

Установки для майнинга биткоинов — это гибкие потребители электроэнергии, которые могут быстро адаптироваться к доступному электричеству и использовать излишки. Монетизируя излишки энергии, они также могут стабилизировать электросети и сделать электростанции более прибыльными. По этим причинам они являются идеальным дополнением к возобновляемым источникам энергии, таким как энергия ветра и солнца, которые часто вырабатывают излишки электроэнергии.

Атомные электростанции часто производят излишки энергии (особенно в ночное время), которые используются неэффективно и влекут за собой расходы на регулирование сети. Таким образом, майнинг биткоинов также может оптимизировать использование атомных электростанций. Это доказано исследованием, и технология уже внедряется такими компаниями, как Talen Energy и TeraWulf. Немецкая компания Terahash является пионером подобных промышленных решений в Европе.

В то же время интеграция майнинговых мощностей в атомные электростанции может также увеличить долю неископаемых источников энергии в энергобалансе биткоина и, таким образом, повысить устойчивость сети.
До сих пор французское правительство придерживалось осторожного подхода к криптовалютам и не комментировало инновационные энергетические концепции, связанные с биткоином. Однако растущее международное признание биткоина как стратегического актива теперь может привести к переосмыслению концепции.

Ранее в марте Марин Ле Пен, лидер Национального объединения, во время визита на АЭС Фламанвиль представила свое предложение об использовании излишков энергии французских атомных электростанций для майнинга биткоинов. Ле Пен пояснила, что это позволит энергетической компании EDF оптимизировать использование французских атомных электростанций и создать стратегический резерв, который мог бы помочь финансировать техническое обслуживание и реконструкцию реакторов.

Поэтому этот подход является разумным предложением, которое набирает все большую популярность в других политических спектрах. Помимо движений правого толка, различные левые движения во Франции также, как сообщается, проявляют все больший интерес к биткоину, о чем свидетельствует, например, встреча бывшего президента Франсуа Олланда с французскими представителями индустрии биткоина и основание Национального института биткоина (INBi).

Министр цифровых технологий Франции также подтверждает интерес к возможной интеграции биткоина в энергетическую и финансовую политику.

Чтобы не допустить превращения биткоина в предмет популистской кампании во французской политике, INBi работает над созданием более глубокого взаимопонимания среди представителей всех политических лагерей, особенно в отношении его отличий от других криптовалют.

Пока еще неизвестно, будет ли такой подход принят государственными учреждениями и энергетическим сектором. Принятие столь далеко идущего решения не входит в исключительную компетенцию министра по цифровым вопросам, а должно быть сначала тщательно изучено несколькими министерствами.

#криптовалюты #майнинг #биткоин #франция #аэс #ядерная энергетика
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