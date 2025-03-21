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kosmos_news
Business Insider: Трейдеры заработали $16 млрд на падении акций Tesla всего за 3 месяца
Беспрецедентный обвал акций Tesla обошелся Илону Маску более чем в $100 млрд за последние месяцы. С другой стороны, инвесторы, которые ожидали снижения цен на актив, извлекли выгоду из обвала цен.

С декабря 2024 года акции Tesla потеряли более половины своей стоимости. Это, в свою очередь, существенно способствовало сокращению состояния генерального директора Tesla Илона Маска - он потерял 122 миллиарда долларов с начала года.
Тот, кто сделал ставку на крах акций Tesla в декабре 2024 года, много заработал. Изображение: JOCA_PH
Для инвесторов, которые спекулируют на падении цен акций с помощью так называемых коротких продаж, последние несколько недель стали особенно удачными. По данным S3 Partners, только за последние три месяца трейдеры получили прибыль в размере 16,2 млрд долларов, сообщает Business Insider.

Согласно отчету, в настоящее время короткие продажи осуществляются по 70 миллионам акций, причем только за последние 30 дней было продано около 8,5 миллионов акций на сумму два миллиарда долларов.

Успех коротких продаж, вероятно, будет особенно болезненным для Маска, поскольку он на протяжении многих лет крайне критически относился к коротким продажам акций Tesla. Сообщается, что он был настроен враждебно по отношению к основателю Microsoft Биллу Гейтсу с тех пор, как Маск узнал, что тот держит короткие позиции по Tesla.

Такие продавцы «постоянно пытаются создавать ложные домыслы и усиливать негативные слухи», потому что хотят, «чтобы мы умерли», сказал Маск. Кроме того, в интервью журналу Rolling Stone в 2017 году Маск заявил, что игроки на понижение будут лгать и подвергать сомнению его порядочность, чтобы получить прибыль.

Ранее Маск высмеивал таких трейдеров в Twitter после того, как акции Tesla взлетели на 30 процентов. Действительно, во время скачка цен на акции Tesla в 2024 году инвесторы с соответствующими короткими позициями потеряли много денег.

Например, Маск воспользовался возможностью, чтобы обрушиться с критикой на Гейтса через X в декабре. По его словам, если Tesla станет самой дорогой компанией в мире, короткая позиция может «даже обанкротить Билла Гейтса». В целом, как сообщается, сторонники коротких позиций понесли убытки в размере 64,6 млрд долларов с момента IPO Tesla. Для примера: по сравнению с мартом 2024 года акции Tesla сейчас, ровно год спустя, все еще в плюсе более чем на 35 процентов.

Между тем, президент США Дональд Трамп, получивший огромную выгоду от пожертвований Маска на предвыборную кампанию, пришел на помощь миллиардеру. Трамп купил красную Tesla Model S и расхваливал автомобиль. По словам пресс-секретаря Трампа, президент заплатил за автомобиль полную рыночную стоимость.


Следует отметить, что Трампу не разрешено управлять электромобилем самому — президентам США это запрещено по соображениям безопасности. Маск объявил, что Tesla удвоит производство в США. Ему придется это сделать, поскольку карательные пошлины Трампа, естественно, коснутся и автомобилей Tesla, многие компоненты которых, помимо прочего, поставляются из Мексики. Как сообщалось, политические заявления Маска недавно привели к протестам против Tesla в США.

Некоторые из этих протестов привели к порче имущества, например, к появлению граффити на машинах Tesla, поджогам зарядных станций, а в одном случае даже к забрасыванию территории компании коктейлями Молотова.

«Я остановлю их. Мы поймаем любого, кто это сделает, потому что они наносят вред великой американской компании»», — сказал Трамп, имея в виду людей, совершающих такие действия в отношении собственности Tesla. 

Согласно федеральному законодательству США, нападение на корпоративную собственность может быть классифицировано как внутренний терроризм, если его целью является запугивание гражданского населения, нанесение ущерба государственной собственности или оказание влияния на действия правительства посредством разрушений, убийств или похищений.


#сша #tesla #электромобили #трамп #акции #инвестиции #маск #трейдинг #короткие позиции
Источник: businessinsider.de
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