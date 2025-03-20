Текущая линейка смартфонов Google пополнилась моделью Pixel 9a начального уровня. Он выйдет на рынок в апреле.

Традиционно весной Google выпускает так называемую лайт-версию своей текущей серии смартфонов. В этом году это Pixel 9a.

Google Pixel 9a. Фото: Google

При цене около $550 он значительно дешевле «полноценных» телефонов Pixel (по крайней мере, если брать соответствующие рекомендуемые розничные цены на момент выхода на рынок).

Pixel 9a. Фото: Google

Дисплей Pixel 9a с диагональю 6,3 дюйма и пиковой яркостью 2700 нит при максимальной частоте 120 Гц ничем не уступает обычному Pixel. Это также самый яркий дисплей среди всех телефонов, которые Google когда-либо выпускала на рынок.

Pixel 9a использует тот же 4-нм процессор Tensor G4, что и все устройства серии Pixel 9. Правда, у новинки всего 8 ГБ оперативной памяти.

Pixel 9a водонепроницаем. Фото: Google

Производительность камеры всегда была приоритетом для Google, когда речь заходила о телефонах Pixel.





Однако именно в этих характеристиках можно найти самые большие различия между Pixel 9a и его более дорогими версиями. Максимальное разрешение основной камеры составляет 48 мегапикселей, почти как у Pixel 9 и 9 Pro, но сенсор меньше. Это означает, что он может улавливать меньше света, что на практике в первую очередь будет иметь значение при съемке в условиях недостаточной освещенности.

С положительной стороны следует отметить, что Pixel 9a, по крайней мере, оснащен режимом макросъемки, на чем и акцентирует внимание Google. Широкоугольная камера имеет меньше мегапикселей (13 мегапикселей вместо 48 мегапикселей) по сравнению с обычными "девятками".

Технические характеристики:

Размеры: 154,7 x 73,3 x 8,9 мм

Вес: 185,9 грамм

Дисплей: 6,3" pOLED, 60-120 Гц, до 2700 нит (пиковая), 1080 x 2424 пикселей, 422,2 ppi, HDR

Процессор: Google Tensor G4

Память: 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ / 256 ГБ

Основная камера: 48 МП, f/1.7, угол обзора 82°, OIS и CLAF

Сверхширокоугольная камера: 13 МП, f/2.2, угол обзора 120°

Камера для селфи: 13 МП, f/2.2, угол обзора 96,1°

Программное обеспечение: Android 15, 7 лет обновлений ОС и безопасности

Аккумулятор: 5100 мАч, быстрая зарядка (до 23 Вт), беспроводная зарядка

Возможности подключения: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM, 5G, IP68

Цена: $550; новинка будет доступна на рынке с апреля

Что касается программного обеспечения, то 9a не уступает флагманским моделям. Pixel оснащен всеми функциями искусственного интеллекта, которые Google постоянно рекламирует. К ним относятся функции искусственного интеллекта Gemini, а также различные фотоприложения.



Сюда входит функция Add Me, представленная в 9 серии. Можно сделать групповые фотографии, на которых также присутствует и сам фотограф: проще говоря, нужно сделать две фотографии, а потом оба снимка объединяются, чтобы всех было видно.

Обновления функций, безопасности и Android будут доступны в течение 7 лет с даты выпуска.

Google Pixel 9a. Фото: Google

Учитывая аппаратное обеспечение, которое, по крайней мере, надежно во всех отношениях, и отличную поддержку программного обеспечения, новый Pixel, безусловно, может стать хорошим вариантом для тех, кому, возможно, не нужно новейшее высококлассное оборудование.