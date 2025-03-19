Google хочет предпринять дальнейшие шаги в медицинском секторе и поддержать исследования с использованием ИИ. Новая модель, которую компания вскоре представит в виде проекта с открытым исходным кодом, призвана помочь в этом.

Искусственный интеллект открывает определенные возможности и в сфере медицины. Не в последнюю очередь потому, что ИИ способен разрабатывать специальные (уникальные) лекарства и проверять их эффективность. Компания Google также осознала это и хочет поддержать исследования с помощью новой модели ИИ. Как 18 марта сообщает портал Techcrunch, компания впервые представила модель ИИ на мероприятии в Нью-Йорке.

Модель открытого исходного кода Google призвана помочь в разработке новых лекарств

Модель ИИ, получившая название TxGemma, будет выпущена в рамках программы Google Health AI Developer Foundation. Google планирует сделать ИИ доступным к концу марта. Проект предоставляется в виде ИИ с открытым исходным кодом, поэтому исследователи могут получить к нему бесплатный доступ для продвижения своей научной работы.

По данным Google, TxGemma изначально способна понимать обычный ввод текста. Благодаря дополнительному обучению с использованием медицинских данных искусственный интеллект также должен уметь понимать и создавать так называемые «терапевтические препараты». К ним относятся химические вещества, молекулы и белки.

Google пока не прокомментировала, насколько свободно исследователи могут использовать модель с открытым исходным кодом. Пока не ясно, можно ли использовать результаты в коммерческих целях или исследователи смогут провести дополнительную доработку данных для обучения ИИ.