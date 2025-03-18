Всего 50 спутников FireSat будут обнаруживать пожары на ранней стадии с помощью специальных инфракрасных датчиков.

Одним из потенциально катастрофических последствий климатического кризиса является возрастающий риск лесных пожаров, вызванных длительными периодами засухи и жары. В 2023 году в ЕС был зафиксирован четвертый по разрушительности лесной пожар в этом столетии: только в Южной Европе сгорело почти 900 000 гектаров леса. Чтобы ограничить ущерб, наносимый пожарами, важно как можно раньше их обнаруживать и быстро тушить.

Фото: REUTERS

Google хочет сделать именно это с помощью спутника. В понедельник, 17 марта, было объявлено о запуске первого из 50 спутников FireSat. Спутниковая группировка на базе искусственного интеллекта была разработана в сотрудничестве с Muon Space, Earth Fire Alliance, фондом Gordon and Betty Moore Foundation и Фондом защиты окружающей среды. Для оптимизации обнаружения небольших возгораний были созданы специальные инфракрасные датчики.

Цель проекта — раннее обнаружение лесных пожаров и, таким образом, более оперативная их локализация. Google поддерживает проект, выделив 13 миллионов долларов в рамках инициативы «Использование ИИ для борьбы с лесными пожарами».

Лесные пожары уже часто обнаруживаются с помощью спутниковых снимков. Однако зачастую они доступны только в низком разрешении или со значительной задержкой.

FireSat стремится изменить именно это. Система будет обнаруживать возгорания площадью до 5х5 метров. Новые изображения должны появляться каждые 20 минут. Кроме того, исторические данные о пожарах будут использоваться для более точного моделирования и прогнозирования развития возгорания.





