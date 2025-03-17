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kosmos_news
Компания HyperloopTT планирует на вакуумных поездах перевозить грузы со скоростью 600 км/ч
Система представляет собой замкнутую трубку большого диаметра, из которой откачан воздух: Hyperloop окупается в Бразилии, говорится в исследовании.

Многие стартапы и компании отказались от концепции Hyperloop, которую часто называют «транспортом будущего». Это сверхскоростная транспортная система, которая представляет из себя «парящие» капсулы на магнитной тяге.


Американская компания HyperloopTT по-прежнему верит в возможность движения поездов на чрезвычайно высоких скоростях в трубах, где практически царит вакуум. HyperloopTT совместно с бразильской EGA Group заказали технико-экономическое обоснование проекта. Речь идет о строительстве HyperPort, то есть трасс предназначенных только для перевозки грузов.

Первая часть запланированного маршрута соединит порт Сантус с Сан-Паулу. В зависимости от дорожной обстановки, поезду потребуется чуть менее 2 часов, чтобы преодолеть это расстояние. Ожидается, что благодаря HyperPort время транспортировки сократится до 20 минут, сообщает Newatlas.

Экономия времени — не единственная причина прибыльности HyperPort. В часы пик порт ежедневно посещают до 20 000 грузовиков, и данная тенденция растет. Это создает нагрузку не только на окружающую среду, но и на инфраструктуру, поэтому ее необходимо срочно расширять.

Расходы можно было бы сэкономить, если бы были построены трассы HyperPort. В долгосрочной перспективе это решение позволит уменьшить пробки на дорогах, сократить выбросы CO2 по сравнению с грузовиками и нанести меньший ущерб окружающей среде, чем новая автомагистраль.

Система HyperPort будет реализована в виде трасс с двусторонним движением. Поезда в трубах развивают скорость до 600 км/ч. Поезда ездят без машинистов. Погрузка и разгрузка 40-футовых изотермических контейнеров также будет автоматизирована.

Исследование предполагает, что между Сантусом и Сан-Паулу ежедневно будет курсировать 4810 поездов. Если линия будет построена прямо до Кампинаса, по туннелям между городом и портом ежедневно будут курсировать 4156 грузовых поездов. Это означало бы, что ежедневно требовалось бы на 4000 грузовиков меньше для перевозки грузов. По данным HyperloopTT, пропускную способность можно легко увеличить, присоединив к составу больше поездов.

Несмотря на экономию, HyperPort требует огромных инвестиций на участке протяженностью 169 км от Сантуса через Сан-Паулу до Кампинаса. На строительство потребуется 9,6 млрд долларов. Расходы на техническое обслуживание, включая электроэнергию и персонал, составят 1,6 млрд долларов за весь срок службы. Однако ожидается выручка в размере 17,1 млрд долларов.

HyperloopTT также надеется увеличить протяженность трассы. Общая длина дороги может составить 549 км и протянуться до Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Годовой доход тогда составит 535 миллионов долларов. Если правительство покроет все расходы по проекту, в конечном итоге оно может рассчитывать на прибыль в размере 4,8 млрд долларов.

Согласно исследованию, даже если 25 процентов проекта будет профинансировано частными инвесторами, он все равно будет финансово жизнеспособным и прибыльным. Кроме того, правительство получит выгоду от косвенной экономии затрат в размере около 2 миллиардов долларов, поскольку меньшее количество грузовиков будет означать меньше аварий, меньшее загрязнение воздуха и меньше работ по техническому обслуживанию дорог, которые особенно интенсивно используются грузовиками.
Если будет построен полный маршрут HyperPort, его длина составит 549 км. Фото: HyperloopTT
Несмотря на то, что генеральный директор HyperloopTT Андрес де Леон называет текущее исследование «исторической вехой», до начала строительства еще предстоит пройти долгий путь. Следующим шагом является завершение исследования выгоды для экологии и технико-экономическое обоснование.

Другим шагом станет разработка модели финансирования или убеждение бразильского правительства полностью покрыть расходы. Сомнительно, что стартапу это действительно удастся сделать. Правительству все равно пришлось бы изучить интересы населения и воздействие на окружающую среду, прежде чем дать добро на строительство HyperPort.

#технологии #транспорт #грузоперевозки #поезда #hyperloop #вакуумные поезда
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