Это устройство, которое использует энергию распада радиоактивного изотопа, чтобы вырабатывать электроэнергию.

Радионуклидная батарея на основе С-14 предназначена для выработки электроэнергии с помощью радиоактивного распада. Речь идет о так называемой ядерной батарее, разработанной в китайском университете и рассчитанной на срок службы 100 лет. Это радионуклидная батарея на основе углерода-14 (14C, используются также названия радиоуглерод, радиокарбон и сокращение C-14, согласно Википедии).

Фото: Информационное агентство Синьхуа

Согласно пресс-релизу Северо-Западного педагогического университета в Ганьсу, прототип, который исследователи называют Zhulong-1, является «первой высокопроизводительной батареей C-14». На данный момент долговечная батарея была создана только в лабораторных условиях. Можно было эксплуатировать светодиодный светильник с батареей С-14 в течение 4 месяцев.

Подробностей о том, как ученые генерируют электрический ток из радиоактивного изотопа, не приводится. По их собственным заявлениям, они используют процесс радиоактивного распада С-14. Ученые утверждают, что с помощью полупроводника на основе карбида кремния им удалось вырабатывать электроэнергию.

Например, совершенно нереально, что такая батарея C-14 могла бы питать смартфон. Университет приводит следующие ключевые данные: 282 наноампера, 2,1 вольта и максимальная выходная мощность 433 нановатт.

Возможные варианты использования Zhulong-1 включают глубоководные миссии, космические миссии или другие сенсорные технологии. В заявлении университета говорится, что батарею также можно использовать в мозговых имплантатах и кардиостимуляторах. В любом случае работающим на ней устройствам приходится обходиться минимальными затратами энергии.

В декабре британская исследовательская группа добилась аналогичного прорыва. Соответственно, может быть разработана ядерная алмазная батарея на основе С-14. Такая батарея будет выдавать половину своей мощности даже спустя 5730 лет. В качестве возможного применения упоминались медицинские имплантаты.

Эксперт Георг Штайнхаузер заявил: «Батареи C-14 никогда не станут частью повседневной жизни потребителя». Он не может себе представить, что в будущем люди смогут управлять мобильным телефоном или другими электронными устройствами с ее помощью.

По словам исследователя, такие батареи могут найти потенциальное применение в космических полетах, глубоководных миссиях, военных целях, на промышленных предприятиях и т. п.





