5 марта компания Intuitive Machines предприняла попытку приземлиться на спутнике Земли.

Лунный модуль Athena компании Intuitive Machines, загруженный демонстраторами технологий НАСА и научными приборами, прибыл на Луну. Местом посадки был выбран район Монс Мутон — лунное плато недалеко от Южного полюса.

Фото: Intuitive Machines

Что произошло с посадочным модулем после приземления, пока неясно: установить связь с Athena сразу не удалось. Также неясно, как будет ориентирован посадочный модуль после приземления.

«Мы можем подтвердить, что Athena приземлилась на поверхность Луны», — лишь сказал Джош Маршалл, директор по коммуникациям компании Intuitive Machines.

Сейчас компания работает с системами, чтобы получить больше данных о состоянии модуля. Миссия была запущена 26 февраля с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома Кеннеди во Флориде. Посадочный модуль оснащен технологией для изучения потенциальных ресурсов лунных пород, которые будущие колонизаторы Луны могли бы использовать для производства топлива или кислорода.

Планируется протестировать на спутнике Земли сеть мобильной связи, которую в будущем смогут использовать устройства и астронавты для связи.

В основе таких миссий лежит инициатива НАСА CLPS (Commercial Lunar Payload Services). В этом проекте космическое агентство сотрудничает с американскими компаниями с целью изучения технологий на поверхности Луны.

Эти миссии также являются частью более масштабной миссии «Артемида». Целью является тестирование технологий и проведение научных экспериментов для подготовки к будущим пилотируемым миссиям на Луну и Марс.





