Американский студент разработал инструмент на основе искусственного интеллекта, который принес ему предложения о работе программистом в Amazon и TikTok. При этом, ИИ показал ему, что программисты больше не понадобятся самое позднее через два года.

Любой житель США, желающий пройти стажировку или устроиться на работу программистом в крупную технологическую компанию, такую как Google, Amazon или Apple, должен пройти ряд собеседований. Самая сложная часть процесса — это своего рода презентация навыков кодирования.







Кандидатам предстоит решить сложные задачи по кодированию — часто в прямом эфире перед камерой, чтобы они не смогли смошенничать. Чтобы лучше подготовиться к этому испытанию, потенциальные программисты могут использовать платформу Leetcode.

Рой Ли, который учится в Колумбийском университете в Нью-Йорке, также использовал эту онлайн-платформу с алгоритмическими задачами по программированию. Ли рассказал порталу Gizmodo, что, будучи перфекционистом, он потратил около 600 часов на подготовку к так называемому техническому собеседованию. Из-за этого он возненавидел программирование.

Рой Ли

Проблема в том, что эти тесты при приеме на работу проверяют только то, знаком ли человек с определенными задачами программирования и выучили ли он наизусть определенные решения. Ли критикует такой подход, заявляя, что на практике подобные навыки не нужны.

Разочарованный Ли разработал программу на основе искусственного интеллекта под названием Interview Coder, чтобы помочь кандидатам пройти эти тесты. С помощью ПО Ли удалось получить работу в Amazon и TikTok, но он отказался от всех предложений.

Ли записал весь разговор с Amazon, в котором он использовал Interview Coder, и опубликовал его на YouTube.







Когда об этом стало известно Amazon, компания пожаловалась в Колумбийский университет. Теперь Ли грозит дисциплинарное взыскание в его университете из-за очевидного читерства.

Однако Ли не захотел присутствовать на соответствующем слушании, о чем он сообщил изданию Gizmodo. В любом случае он не видит будущего в программировании. Работа с большими языковыми моделями, такими как GPT-4, научила его, что работа в одной из крупных технологических компаний бессмысленна.

По словам Ли, через два года большинство технологических задач, которые мог бы выполнять ИИ, устареют. Поэтому он намерен заняться чем-то совершенно другим.

Видеоролик об ИИ и последовавшая за ним полемика обеспечили Ли определенную известность, по крайней мере, в кругах программистов. Теперь Ли продает подписки на использование своего Interview Coder. Стоимость: 60 долларов в месяц.





