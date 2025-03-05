Компания 21-летнего основателя Mach Industries выиграла важный тендер. Strategic Strike — компактная крылатая ракета большой дальности, запускаемая вертикально сухопутными войсками.

Компания Mach Industries получила контракт от армии США на разработку нового типа крылатой ракеты вертикального взлета. Об этом американский стартап сообщил в пресс-релизе. Система называется Strategic Strike, что можно перевести как «Стратегический удар».

Ракета Mach во время испытания. Фото: Mach Industries

За Mach стоит 21-летний основатель компании Итан Торнтон. По словам Торнтона, Strategic Strike будет производиться на заводе площадью 120 000 квадратных футов в Хантингтон-Бич, Калифорния, где расположена штаб-квартира Mach.

Заказ от армии США был получен в третьем квартале 2024 года. Первые испытания были проведены в середине января 2025 года. В настоящее время разрабатываются методы, которые позволят системе обнаружения целей работать в условиях отсутствия GPS и связи с использованием датчиков и искусственного интеллекта. Это важно, поскольку глушители GPS все чаще используются на полях сражений, чтобы не допустить промаха управляемых ракет по целям.

Ракета имеет дальность полета не менее 290 километров и может нести боеголовку весом более 10 кг. Цель состоит в том, чтобы разработать систему, которая будет иметь дальность полета высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), скорость крылатой ракеты и пробивную способность ракеты Hellfire. Более точная информация, например, о скорости, на данный момент не предоставлена.

«Основная цель Strategic Strike — запуск за пределы зоны действия вражеских радаров, что снижает вероятность обнаружения и увеличивает шансы команды на выживание», — говорится в пресс-релизе.

Максимальная дальность полета HIMARS с системой ATACMS составляет около 300 километров. Однако боеголовка весит не менее 160 килограммов и для ее запуска требуется грузовик.

Масса HIMARS составляет около 13,5 тонн. Поэтому транспортное средство является громоздким. По сравнению с HIMARS, Strategic Strike значительно компактнее, гибче и мобильнее.

Новую систему с вертикальным взлетом можно сравнительно легко транспортировать в труднодоступные места или скрывать в городских районах. Ракету можно будет перевозить на внедорожнике или с помощью грузового автономного так называемого робота-собаки, сопровождающего солдат.

Поскольку ракета запускается вертикально и не требует стартовой площадки, ее можно просто запустить аналогично дрону-камикадзе. Благодаря большой дальности полета и малым размерам по сравнению с обычными крылатыми ракетами наземные войска могут наносить удары по приоритетным целям незаметно. К целям относятся радары управления огнем для противовоздушной обороны или системы управления бомбардировщика на аэродроме.

Для того чтобы совместить большую дальность полета и компактные размеры, вес боеголовки Strategic Strike был ограничен примерно 10 кг. Это примерно соответствует пробивной способности ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire. В зависимости от версии она может пролететь максимум 11 километров.





