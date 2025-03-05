5 марта всего за несколько часов цена биткоина быстро восстановилась. Другие топовые монеты также значительно растут.

После резких потерь последних нескольких дней цена биткоина начинает восстанавливаться. В дневном тренде (5 марта) рост уже составил 8,15%. В результате BTC торгуется по $89 160.







Весь рынок криптовалют также демонстрирует довольно значительный рост. За последние 24 часа его стоимость выросла на 6,46 процента и теперь составляет 2,95 триллиона долларов.

Некоторые из 100 крупнейших криптовалют демонстрируют экстремальный рост в дневном тренде. Текущим лидером является Bitcoin Cash (BCH) с +27 процентами, за ним следуют Aave (+25 процентов) и Jito (+24 процента).

Cardano (ADA) занимает четвертое место с плюсом в 24 процента в дневном тренде. В недельном тренде проект даже оказался на втором месте среди лидеров с приростом в 48 процентов. Cardano извлекает выгоду из заявления Трампа о создании криптовалютного резерва в США.

Известный аналитик рынка и эксперт по криптовалютам Артур Хэйес считает, что в среднесрочной перспективе цена биткоина может достичь значения до одного миллиона долларов. Недавно он объяснил это в беседе с Дэвидом Лином. Хэйес прогнозирует, что в этом году стоимость крупнейшей криптовалюты достигнет $250 000.

Причиной этого, по словам Хэйеса, является в первую очередь новый президент США Дональд Трамп, который оказывает значительное влияние на международный политический ландшафт.

По словам Хэйеса, учащение экономических конфликтов в конечном итоге должно оказать положительное влияние на рынок криптовалют. Американец считает, что для развития отечественной промышленности и инфраструктуры многим странам необходимо проводить либеральную финансовую политику. Новые деньги необходимо напечатать и выпустить в больших количествах.

«Мы воюем с другой стороной и поэтому вынуждены налаживать собственное производство», — говорит Хэйес.

По его словам, «это требует больших денег, поскольку все ранее передавали свое производство на аутсорсинг в Китай». Это движение к самостоятельному производству приводит к печатанию денег, и именно так «биткоин достигнет стоимости в миллион долларов».

Однако в этом году достижение целевой цены в один миллион долларов не представляется возможным. В любом случае, Хэйес считает, что президент Трамп растягивает бычий рынок криптовалют на более длительное время, чем это сделала бы демократическая администрация США.

При Трампе денежная масса доллара не увеличивается столь стремительно. Однако не следует недооценивать краткосрочный импульс, который Трамп может придать рынку, поясняет Хэйес. Цены могут резко вырасти, как только США начнут создавать криптовалютный резерв.