Колл-центр компании Teleperformance использует искусственный интеллект для скрытия акцентов и тем самым повышения удовлетворенности западных потребителей.

Teleperformance — это колл-центр, который теперь использует искусственный интеллект в режиме реального времени для телефонных звонков. ПО как бы нейтрализует акценты неанглоговорящих сотрудников, что, по словам компании, приведет к большей эмпатии и улучшению общения с клиентами.







С этой целью Teleperformance заключила стратегическое партнерство с американской компанией-разработчиком программного обеспечения Sanas и инвестировала 13 миллионов долларов. В компании колл-центра работают 90 000 человек в Индии и еще несколько тысяч человек в других странах.

Ослабление акцента сотрудников должно привести не только к более четкой речи на английском языке и уменьшению фонового шума. Также ожидается, что это приведет к повышению производительности и уменьшению количества жалоб от клиентов. Кроме того, ожидается, что в результате внедрения системы сотрудники будут реже подвергаться словесным нападкам.

Такие компании, как Walmart и UPS, уже используют ИИ. В ходе первоначальных испытаний использование технологии привело к повышению удовлетворенности клиентов, сокращению времени обработки заказов и увеличению продаж в различных отраслях. Компания Teleperformance объявила о тесном сотрудничестве с Sanas для обучения ИИ и улучшения его возможностей.