Компания Cortical Labs сравнивает этот компьютер с живыми существами, такими как люди или животные.

Австралийская биотехнологическая компания Cortical Labs заявила о выпуске первого в мире биокомпьютера. Устройство, получившее название CL1, содержит базовый чип, изготовленный из кремния, обогащенный культивированными клетками человеческого мозга. Эта комбинация призвана создать динамическую и энергоэффективную нейронную сеть.

Фото: Cortical Labs Такие технологии исследователи называют СБИ — Синтетический Биологический Интеллект. В Cortical Labs полагают, что такие системы могут кардинально изменить развитие технологий искусственного интеллекта.

По сравнению с традиционными кремниевыми чипами их технология более гибкая и позволяет быстрее обучаться, поскольку органическая сеть постоянно развивается.

«Используя нейроны в качестве вычислительного субстрата, СБИ имеет потенциал для создания систем, которые демонстрируют более органичные и естественные формы интеллекта по сравнению с традиционным ИИ на основе кремния», — говорят в Cortical Labs.

Австралийский биокомпьютер был официально представлен в воскресенье, 2 марта, в Барселоне на Всемирном мобильном конгрессе. Продукт предназначен для исследователей, которые могут либо приобрести устройства CL1 напрямую, либо получить к ним доступ через облако. Для работы с компьютерами исследователям не требуется никакого специального оборудования. Cortical Labs называет облачный доступ к клеткам мозга «Wetware-as-a-Service».

По данным Cortical Labs, биокомпьютер на основе искусственного интеллекта может сыграть особую роль в медицинских исследованиях. Например, когда речь идет о разработке новых лекарств или моделировании сложных заболеваний.

Это может потенциально сократить испытания на животных и разработать новые методы лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Биокомпьютеры также могли бы сыграть свою роль в робототехнике, например, когда речь идет о внедрении биологических компонентов в роботов и придании им «интеллекта», более похожего на человеческий, хотя к обещаниям такого рода, как правило, следует относиться с осторожностью.

«Мы на самом деле думаем об этом как о другой форме жизни по сравнению, скажем, с животными или людьми. Мы рассматриваем это как механический и инженерный подход к интеллекту. Мы используем субстрат интеллекта, а именно биологические нейроны, но собираем их по-новому», — рассказал изданию New Atlas главный научный сотрудник Бретт Каган.



Cortical Labs — не новый стартап, но он работает над технологиями СБИ уже несколько лет. В лабораторных экспериментах с DishBrain им удалось показать, как нейроны соединяются и адаптируются.

«Текущая версия — это совершенно другая технология», — рассказал Каган New Atlas.

В предыдущей версии использовался так называемый КМОП-чип, и с ним были проблемы.

Клетки человеческого мозга находятся на кремниевом чипе и подключены к электродам. Фото: Cortical Labs

Cortical Labs работает над специальной стойкой, которая сможет вместить 30 CL1. Цель состоит в том, чтобы первый сервер биологической нейронной сети был запущен в эксплуатацию через несколько месяцев. Ожидается, что к концу года будут запущены 4 таких сервера, предлагающих программное обеспечение как услугу.

Биокомпьютер CL1 стоит 35 000 долларов и потребляет от 650 до 1000 Вт электроэнергии. Компьютеры работают автономно, программируются и не требуют подключения к другим компьютерам. Поставки устройств планируется начать во второй половине года.

Конечно, компьютер за 35 000 долларов — это невыгодная сделка, но Cortical Labs обещает, что работает над снижением затрат, чтобы цена больше не была таким уж высоким препятствием. В долгосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы сделать биокомпьютеры доступными как можно большему числу исследователей и компаний.