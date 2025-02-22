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kosmos_news
ВВС США планируют разработать гиперзвуковой беспилотный самолет, достигающий скорости 5 Махов
Ожидается, что предположительно беспилотный самолет сможет летать со скоростью более 5 Махов и также будет иметь на борту оружие.

Тендеры ВВС США указывают на то, что американские военные все еще ищут многоразовый, вероятно, беспилотный гиперзвуковой летательный аппарат. Летающий демонстрационный образец или прототип планируется построить в течение ближайших пяти лет, сообщает TWZ.
Гиперзвуковой дрон Mayhem. Фото: Leidos 
Управление аэрокосмических проектов Агентства обороны США (DARPA) сотрудничает с Научно-исследовательской лабораторией ВВС и НАСА над разработкой многоразового гиперзвукового самолета для будущих разведывательных и ударных миссий. Беспилотный самолет также должен быть способен преодолевать современные системы ПВО.

Управление аэрокосмических проектов называет шесть технологических областей, имеющих первостепенное значение для развития:

  •  структура и материалы
  •  пуск боеприпасов на высоких скоростях
  •  двухрежимный привод
  •  производство энергии
  •  системы терморегулирования
  •  высокопроизводительный турбинный двигатель

Двухрежимный привод точнее было бы назвать комбинированным циклом на основе турбины (Turbine-Based Combined Cycle, сокращенно TBCC). Этот тип силовой установки сочетает в себе газотурбинный двигатель с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД или ГПВРД). 

Прямоточные воздушно-реактивные двигатели эффективно работают только на скоростях 2 Маха (примерно 2470 км/ч) и выше; рабочий диапазон гиперзвуковых двигателей превышает 5 Маха (гиперзвуковая скорость).

Двухрежимный двигатель позволит самолетам взлетать и приземляться с обычных взлетно-посадочных полос, но при этом достигать сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростей в воздухе.
Двухрежимный привод от Lockheed Martin. Фото: Lockheed Martin
Кроме того, в тендерах прямо упоминаются технологии, «позволяющие оружию, отсекам вооружения и пусковым системам отделяться от самолета с помощью гиперзвуковой технологии и лететь к цели». Это представляет собой сложную задачу, поскольку гиперзвуковой полет создает огромные силы и тепло, воздействующие на самолет и его груз. Если боеприпас сбрасывается во время гиперзвукового полета, он также будет лететь с гиперзвуковой скоростью, по крайней мере, на начальном этапе, и его необходимо будет нацеливать на объект соответствующим образом.

Китай хочет разработать нечто подобное с помощью своего гиперзвукового планера GDF-600. Самолет может быть оснащен 25 бомбами и ракетами, а также постановщиками помех и беспилотниками и действовать в тылу противника — по крайней мере, такова теория. Однако аппарат не имеет двигательной установки и запускается с помощью ракеты-носителя на высоту около 40 км, откуда затем планирует к цели. Китайское оружие также не подлежит повторному использованию, что является важным требованием для американских разработок.

Скорее всего, этим требованиям соответствует гиперзвуковой беспилотник Mayhem. О разработке этого проекта стало известно в 2020 году. С одной стороны, его можно использовать повторно, а с другой — он даже приводится в движение двигателем TBCC. Прототип планировалось создать в 2028 году совместно с оборонной компанией Leidos, однако в начале 2024 года финансирование проекта было приостановлено.

С тех пор о Mayhem не было никаких новостей. Возникли также вопросы относительно того, существует ли вообще спрос на самолет с такими возможностями. Последние тендеры показывают, что ВВС США действительно заинтересованы в такой технике.

Сообщается, что преемник легендарного SR-71 Blackbird, SR-72, также оснащен двигателем TBCC. Старый SR-71, снятый с эксплуатации в 1998 году, по-прежнему считается самым быстрым реактивным самолетом в мире, развивая максимальную скорость 3,36 Маха (3529 км/ч). Однако беспилотный SR-72 должен быть способен развивать скорость не менее 6 Махов. Самолет-шпион с возможностью атаки часто называют «Darkstar» в честь разведывательного самолета из фильма «Топ Ган: Мэверик».

Насколько далеко продвинулась разработка этого секретного самолета, неизвестно. Однако в 2023 году компания Lockheed Martin спровоцировала спекуляции многочисленными намеками на то, что SR-72 уже вышел за рамки концепции.

С появлением новых тендеров армия США, похоже, снова стала больше ориентироваться на скорость для своих летательных аппаратов. Вместо того чтобы использовать передовые материалы и конструкции для создания минимально возможной эффективной поверхности рассеяния, чтобы не быть обнаруженным радаром противника, самолет просто летит так быстро, что системы обороны не успевают нанести ему вред.

Вооруженные гиперзвуковые беспилотники также способны атаковать несколько целей одновременно. Хотя неизвестно, сколько боеприпасов такие самолеты будут нести, с их помощью можно будет атаковать целый военно-морской флот или уничтожить несколько целей на стратегически важном аэродроме.


#сша #авиация #военная техника #беспилотник #дрон #гиперзвуковой самолет #mayhem
Источник: twz.com
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