Турбины будут непрерывно работать с 2025 по 2030 год.

Новая модель искусственного интеллекта Grok-3 от компании Илона Маска xAI в настоящее время вызывает ажиотаж — в первую очередь потому, что ее производительность превосходит соответствующие показатели конкурирующих моделей. Однако битва за лидерство в области ИИ имеет и другую сторону: по данным TechCrunch, работа суперкомпьютера Colossus («Колосс») в Мемфисе, штат Теннесси, вызывает растущую обеспокоенность. Сообщается, что это своего рода центр обработки данных xAI, и он превышает допустимые нормы выбросов загрязняющих веществ и в настоящее время работает без необходимых разрешений.

Colossus. Фото: xAI

Для питания центр обработки данных xAI использует 15 газовых турбин. Если местный орган здравоохранения одобрит заявку на получение разрешения, 20-летние турбины будут непрерывно работать с июня 2025 года по июнь 2030 года.

Воздействие центра обработки данных на окружающую среду значительно. Каждая турбина ежегодно выбрасывает в воздух 11,51 тонны опасных загрязняющих веществ, включая формальдегид. Это количество значительно превышает лимит в 10 тонн в год, установленный Агентством по охране окружающей среды США (EPA) для одного источника, что представляет собой проблему для здоровья примерно 22 000 человек, проживающих в радиусе восьми километров от центра обработки данных xAI.

Департамент здравоохранения округа Шелби еще не принял окончательного решения относительно лицензии на осуществление деятельности. Экологическая организация Southern Environmental Law Center критикует компанию Маска за отсутствие прозрачности по отношению к обществу и местным властям. Выбросы, которые уже имели место в прошлом году, не будут учитываться в текущих заявках на получение разрешений.

Сложившаяся ситуация поднимает важные вопросы о совместимости технического прогресса и защиты окружающей среды. Жителям Мемфиса предстоит решить проблему баланса между экономической выгодой от внедрения современного объекта искусственного интеллекта и потенциальными рисками для здоровья.

В целом, суперкомпьютеры типа Colossus потребляют огромное количество энергии. Помимо загрязнения воздуха, огромные системы охлаждения центра обработки данных такого размера могут привести к нехватке воды. Использование устаревших газовых турбин — это явное решение, противоречащее экологическим решениям: центры обработки данных других компаний иногда полагаются на солнечную или ветровую энергию. В будущем компания Nvidia, среди прочего, планирует использовать мини-атомные электростанции.

Дальнейшее развитие ситуации в Мемфисе во многом будет зависеть от решения департамента здравоохранения. Однако ответственные лица не раскрывают свои планы.