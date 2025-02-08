Квадрокоптер под названием Safety-assured High-speed Aerial Robot (SUPER) создан для обеспечения высокой маневренности и может самостоятельно перемещаться по лесу.

Исследователи из Университета Гонконга разработали беспилотный летательный аппарат Safety-assured High-speed Aerial Robot (SUPER).



Квадрокоптер оснащен 3D-лидаром и искусственным интеллектом. Используя инфракрасные лучи, лидар может определять окружающую среду с точностью менее одного сантиметра на расстоянии до 70 метров. По словам исследователей, 3D-лидар настолько точен, что может обнаруживать даже силовые кабели диаметром 2,5 мм.

Такая точность необходима, поскольку SUPER должен летать через леса на высокой скорости, не разбиваясь. 3D-лидар также может обнаруживать небольшие ветки и сучья. ИИ гарантирует, что автономный дрон сможет летать по безопасному маршруту и не будет слишком сильно отклоняться от запланированного маршрута.

В настоящее время максимальная скорость SUPER составляет 72 км/ч (20 метров в секунду). Гоночные дроны, например те, которые используются в гонках FPV, иногда могут развивать скорость до 170 км/ч.

Однако SUPER разработан для маневренности, а не для скорости. Но это не означает, что исследователи ограничиваются скоростью 72 км/ч. При дальнейшей доработке система сможет обеспечить еще большую скорость полетов.

Однако целью работы не является запись эффектных видеороликов для социальных сетей. Используя технологию распознавания изображений, дроны смогут искать пропавших людей в лесах. Возможны также биологические исследования, например, для обнаружения заражения деревьев вредителями.

Благодаря 3D-лидару и высокой скорости полета можно быстро создавать 3D-карты изменившихся ландшафтов, например, после лесных пожаров, землетрясений или обрушения пещеры или шахты. Затем они помогают аварийно-спасательным службам в проведении спасательных операций и миссий по оказанию помощи.

Неудивительно, что китайские исследователи также допускают использование их дрона в государственных целях. Аппарат и его новая технология позволит преследовать скрывающихся подозреваемых. Возможно также его использование в военных целях, например, для поиска солдат противника, спрятавшихся в густом лесу.