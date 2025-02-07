Модернизация крейсера продолжается уже более 10 лет. Теперь оба реактора запущены. Это новая «гиперзвуковая платформа».

Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» впервые после многих лет задержек успешно перезапустил оба ядерных реактора. Как сообщает государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник, второй реактор был запущен в на этой неделе после того, как первый уже был запущен в конце декабря 2024 года, пишет The War Zone.

«Адмирал Нахимов»

ВМФ России планирует начать испытания в открытом море летом 2025 года. Планируемая дата ввода в эксплуатацию в 2026 году теперь не вызывает сомнения.

«Адмирал Нахимов» (до 1992 года носил название «Калинин») изначально относился к классу кораблей проекта 1144. Первоначально он был запущен в 1986 году.

При полной загрузке водоизмещение корабля составляет 28 000 тонн, длина — 252 метра, ширина — почти 29 метров. Осадка около 9 метров. Ожидается, что на нем будут размещены около 750 моряков.

После окончания холодной войны крейсер был выведен из эксплуатации. Однако уже 11 лет он проходит модернизацию на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске.

«Адмирал Нахимов» на верфи. Фото: Google Earth

В рамках проекта 11442М, в частности, будет обновлено устаревшее вооружение советских времен. Крейсер должен стать «гиперзвуковой платформой».

Сообщается, что «Адмирал Нахимов» получит установку вертикального пуска (УВП) с 80 пусковыми установками УКСК для крылатых ракет. Корабль будет оснащен самым современным российским ракетным оружием. К ним относятся гиперзвуковая ракета «Циркон», дозвуковая ракета «Калибр» и сверхзвуковая ракета «Оникс».

На данный момент военным кораблем, оснащенным новыми ракетами «Циркон», является «Адмирал Горшков», вступивший в строй в 2018 году. Ранее утверждалось, что ракета сможет развивать скорость до 8 Махов. Это почти 10 000 км/ч. Ожидается, что дальность полета составит до 500 километров. Ракету также можно будет оснастить ядерными боеголовками.

Реакторы представляют собой два реактора типа КН-3, каждый мощностью 300 МВт. Мощность позволяет развивать скорость более 30 узлов. Это реактор с водой под давлением, в котором используется обогащенный уран-235.

На самом деле модернизация «Адмирала Нахимова» считается престижным проектом. Планируется, что «Адмирал Нахимов» в конечном итоге станет дополнением к российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов». Однако, несмотря на работы по модернизации, он еще не введен в эксплуатацию.