Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» впервые после многих лет задержек успешно перезапустил оба ядерных реактора. Как сообщает государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник, второй реактор был запущен в на этой неделе после того, как первый уже был запущен в конце декабря 2024 года, пишет The War Zone.
ВМФ России планирует начать испытания в открытом море летом 2025 года. Планируемая дата ввода в эксплуатацию в 2026 году теперь не вызывает сомнения.
«Адмирал Нахимов» (до 1992 года носил название «Калинин») изначально относился к классу кораблей проекта 1144. Первоначально он был запущен в 1986 году.
При полной загрузке водоизмещение корабля составляет 28 000 тонн, длина — 252 метра, ширина — почти 29 метров. Осадка около 9 метров. Ожидается, что на нем будут размещены около 750 моряков.
После окончания холодной войны крейсер был выведен из эксплуатации. Однако уже 11 лет он проходит модернизацию на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске.
В рамках проекта 11442М, в частности, будет обновлено устаревшее вооружение советских времен. Крейсер должен стать «гиперзвуковой платформой».
Сообщается, что «Адмирал Нахимов» получит установку вертикального пуска (УВП) с 80 пусковыми установками УКСК для крылатых ракет. Корабль будет оснащен самым современным российским ракетным оружием. К ним относятся гиперзвуковая ракета «Циркон», дозвуковая ракета «Калибр» и сверхзвуковая ракета «Оникс».
На данный момент военным кораблем, оснащенным новыми ракетами «Циркон», является «Адмирал Горшков», вступивший в строй в 2018 году. Ранее утверждалось, что ракета сможет развивать скорость до 8 Махов. Это почти 10 000 км/ч. Ожидается, что дальность полета составит до 500 километров. Ракету также можно будет оснастить ядерными боеголовками.
Реакторы представляют собой два реактора типа КН-3, каждый мощностью 300 МВт. Мощность позволяет развивать скорость более 30 узлов. Это реактор с водой под давлением, в котором используется обогащенный уран-235.
На самом деле модернизация «Адмирала Нахимова» считается престижным проектом. Планируется, что «Адмирал Нахимов» в конечном итоге станет дополнением к российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов». Однако, несмотря на работы по модернизации, он еще не введен в эксплуатацию.