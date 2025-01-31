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kosmos_news
Польша заказала 200 американских противорадиолокационных ракет AGM-88G за €715 млн
Такие ракеты есть только у США, Нидерландов, Финляндии и Австралии.

В апреле прошлого года Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), отвечающее за экспорт американской военной техники, дало добро на продажу 360 противорадиолокационных ракет AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile -Extended) для Польши. Контракт оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов. В конце января стало известно, что Польша получит этот вид вооружения.


Ракета AGM-88G, разработанная компанией Northrop Grumman по заказу ВМС США, была принята на вооружение. Эта ракета, предназначенная для задач SEAD (подавление противовоздушной обороны противника), с дальностью полета от 200 до 300 км оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, позволяющим ей летать со скоростью 4 Маха.

28 января Польша объявила, что заказала у Northrop Grumman 200 ракет AGM-88G на сумму чуть более 745 миллионов долларов (или 715 миллионов евро). Поставки этих ракет будут осуществляться в период с 2029 по 2035 год.

«Чтобы быть полностью готовыми в оперативном плане к любому сценарию и гарантировать, что оперативная совместимость находится на самом высоком уровне, мы должны инвестировать значительные средства в оружие, которое проверено и имеет наилучшие сертификаты качества»,— обосновал свое решение Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши. 

Кроме того, AGM-88G — это «возможность, которая просто необходима вооруженным силам», пояснил министр. Эти ракеты «отслеживают, обнаруживают, нацеливаются и взаимодействуют с системами ПВО противника». 

«Контракт представляет собой огромный шаг вперед для оперативных возможностей и полного использования потенциала польских ВВС», — добавил министр обороны Польши.

Эти AGM-88G будут предназначены для 32 истребителей-бомбардировщиков F-35A «Husarz», которые Варшава заказала у Lockheed-Martin в 2020 году. Но это ещё не всё. Косиняк-Камыш указал, что они также могут быть адаптированы к сорока восьми самолетам F-16, которые в настоящее время находятся на вооружении и которые Варшава намерена модернизировать до стандарта Block 70/72 «Viper».

«Такие ракеты есть только у США, Нидерландов, Финляндии, Австралии, а теперь и у Польши», — заявил генерал Иренеуш Новак, начальник штаба ВВС Польши.

По его словам, благодаря этой покупке «Польша вновь укрепляет свои позиции в Центральной и Восточной Европе и в НАТО».

#сша #оружие #военная техника #ракеты #польша #военные технологии
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19:52
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