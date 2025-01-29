Выпуск Deepseek продолжают вызывать большой резонанс. Пэт Гелсингер объявил, что будет полностью полагаться на Deepseek в своём новом проекте. Он рассказал, какую выгоду получит его команда от китайского ИИ.

В индустрии искусственного интеллекта появился новый лидер: модель искусственного интеллекта R1 от китайского стартапа Deepseek. Большая языковая модель призвана ослабить конкурентов и превзойти Dall-E в генерации изображений. На фондовом рынке появление Deepseek привело к падению акций Nvidia, поскольку обучение модели с открытым исходным кодом обходилось в разы дешевле традиционной стоимости, а доступ к API обходился значительно дешевле, чем у многих других компаний, занимающихся ИИ.

В своем новом проекте бывший генеральный директор Intel больше не полагается на OpenAI, а переходит на Deepseek

Хотя некоторые вопросы о Deepseek остаются без ответа (например, как китайский ИИ смог появиться, несмотря на санкции США), первые гиганты отрасли уже сделали выбор в пользу новой модели. Это относится, например, к Пэту Гелсингеру, бывшему генеральному директору Intel. В настоящее время он работает со своим стартапом Gloo над сервисом искусственного интеллекта под названием Kallm. Сервис будет объединять ряд моделей искусственного интеллекта, чтобы предложить клиентам широкий спектр функций.

Гелсингер рассказал порталу Techcrunch, что его команда уже работает с Deepseek R1, которая превзошла модель искусственного интеллекта OpenAI o1. По словам бывшего генерального директора Intel, открытая структура позволяет команде создать Kallm с нуля всего за две недели, создав собственную базовую модель, полностью основанную на открытом исходном коде.

Гелсингер также восторженно отзывается о Deepseek и модели искусственного интеллекта китайского стартапа на платформе X. По его словам, новая модель должна напомнить всем компаниям, занимающимся ИИ, о фундаментальных принципах технологии. Значительно удешевив использование ИИ, стартап сможет расширить рынок приложений ИИ. Как подчеркнул Гелсингер в интервью Techcrunch, «хороший ИИ» в будущем может найти применение во многих других областях.

Разработчики Deepseek смогли добиться этого только потому, что им пришлось работать в условиях ограничений и при ограниченных ресурсах. Поэтому им пришлось искать креативные решения для создания высокопроизводительного ИИ.

По словам Гелсингера, Deepseek доказывает, что увеличение мощности оборудования не всегда решает проблемы. Кроме того, по мнению Гелсингера, открытый исходный код — это верный сигнал против OpenAI и других компаний в сфере ИИ, которые держат свои достижения в тайне. По словам бывшего генерального директора Intel, рынок ИИ в долгосрочной перспективе может расти только за счет открытой структуры. По словам Гелсингера, тот факт, что китайская компания идет по этому пути, «немного смущает наше сообщество, западный мир».