Это своего рода HomePod (беспроводной смарт-динамик, снабженный голосовым управлением) с экраном.

Уже долгое время ходят слухи о продуктах для умного дома, которые Apple собирается вскоре представить. Теперь инсайдер Apple Марк Гурман рассказал о том, чего следует ожидать от одного из этих новых устройств.







По словам Гурмана, новый интеллектуальный концентратор (класс устройств для объединения компьютеров в сетях Ethernet с применением кабельной инфраструктуры) Apple может выглядеть как HomePod с установленным на нем 7-дюймовым экраном.





«Я считаю, что это самый значимый релиз Apple в этом году, потому что это первый шаг к умному дому», — написал Гурман в своей еженедельной рассылке Bloomberg.

Если пользователи Apple в настоящее время хотят использовать Apple HomeKit (программная платформа, которая позволяет пользователям iOS, macOS, watchOS и tvOS управлять умными аксессуарами в доме), им необходимо использовать HomePod, HomePod Mini, Apple TV или аналогичное устройство. Кроме того, предполагается, что новое устройство будет предлагать своего рода центральный блок управления, сравнимый с Alexa или Google Assistant, где всё объединяется.

Гурман описывает новое устройство как своего рода «уменьшенный и более дешевый iPad, который позволяет пользователям управлять бытовой техникой, совершать звонки FaceTime и выполнять другие действия». Все это будет оснащено функциями искусственного интеллекта. Однако более подробная информация о программном обеспечении пока не разглашается.

Гурман предполагает, что впоследствии новый концентратор умного дома может быть заменен еще более продвинутыми версиями. Усовершенствованное устройство могло бы, например, использовать роботизированную руку для поворота или наклона экрана, когда пользователь двигается во время видеозвонка.