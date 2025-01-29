Во многих странах можно зарегистрировать транспортное средство онлайн. Еще одна страна ЕС значительно продвинулась в цифровизации своих органов власти. Все административные процедуры могут осуществляться полностью в цифровом формате.

Последним этапом в Эстонии на пути к полной цифровизации процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти стала возможность подачи заявления на развод онлайн.

Начиная с декабря 2024 года пары, которые больше не хотят состоять в браке, могут получить доступ к предварительно заполненным формам, подать заявления онлайн и «завершить развод с минимальным стрессом». К этому варианту уже прибегли 53 процента желающих развестись.

В Эстонии больше не нужно обращаться напрямую к властям для оформления различных документов: страна на 100% оцифровала свое управление

Технология уже должна применяться ко многим другим административным процедурам. В Эстонии некоторые из них доступны онлайн уже много лет. Например, в 2014 году правительство ввело электронный портал для управления дорожным хозяйством, к которому могут получить доступ владельцы транспортных средств. Это решение позволило предоставлять услуги в шесть раз быстрее и сократить расходы на 20 процентов. Электронный рецепт выдаётся с 2010 года. Для сравнения: ведущая европейская страна Германия ввела его только в 2024 году.

«Эстония устранила бюрократию с помощью цифровых решений», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что небольшая страна ЕС теперь является «мировым лидером в области цифрового администрирования» и устанавливает стандарты для других стран.

«Целью 100-процентной цифровизации является эффективность и максимальное использование ресурсов, а не технологии как таковые», — заявила Сандра Сярав, заместитель генерального секретаря по вопросам бизнеса и инноваций Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

Доверие, прозрачность и удобство являются главными приоритетами для всех, сообщает Министерство.

В других странах, в том числе в России, уже много лет ведется работа по цифровизации управления. Основная цель — сделать как можно больше административных процедур доступными в цифровом формате для как можно большего числа людей.

Дополнительные преимущества, и это, вероятно, самая большая проблема при внедрении данных цифровых решений, могут различаться в зависимости от страны.