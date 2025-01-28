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Премьер-министр Великобритании заявил о проблемах с расходами на оборону в размере 2,5% ВВП
Бюджет Великобритании не выдержит таких расходов, сообщает издание The Times.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что ухудшающееся состояние государственных финансов Великобритании сделает невозможным достижение цели расходования 2,5% ВВП на оборону к 2030 году.
Кейр Стармер. Фото: Labour.org.uk
План Дональда Трампа для стран-членов НАТО по выделению не менее 5% ВВП на вооружения сталкивается с первыми серьезными препятствиями. Интересно, что подобные проблемы могут создать стратегические союзники США.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что его страна не сможет потратить 2,5% своего ВВП на оборону к 2030 году. Одной из причин, упомянутых The Times, являются парламентские выборы, которые, вероятно, состоятся в 2029 году. Политик считает, что увеличение инвестиций в оборону будет равносильно сокращению социальных фондов, что не сделает его партию популярной.

«Чтобы выйти на уровень 2,5% ВВП к 2030 году, нам, безусловно, придется говорить о выделении дополнительных 5 млрд фунтов стерлингов в год на оборону, а может быть, и немного больше. Чем больше денег тратится на оборону, тем больше должны быть сокращения в других департаментах», — заявил Пол Джонсон (Институт фискальных исследований), слова которого цитирует The Times.

Напомним, что Стармер, по факту управляющий Великобританией с июля 2024 года, сменив Риши Сунака на посту премьер-министра британского правительства, принял решение об увеличении военных расходов Великобритании до 2,5% ВВП. 

Через некоторое время он также распорядился провести Стратегический обзор обороны. Аудит курирует министр обороны Джон Хили и возглавляет бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон.

Расходы Лондона на оборону в 2023-2024 финансовом году составили более $70 миллиардов.

#экономика #великобритания #оборона #ввп
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