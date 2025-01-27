Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился новостями о ChatGPT: все пользователи смогут рассчитывать на бесплатный доступ к 3-mini. На подходе новый ИИ-агент.

Любой, кто полагается на ChatGPT для оптимизации собственных процессов с помощью решения на основе искусственного интеллекта или даже ИИ-агента, может рассчитывать на ряд полезных обновлений для различных вариантов доступа. Генеральный директор Сэм Альтман аноансировал нововведения на конференции на платформе X. Вскоре после запуска мощного инструмента Operator он уже упомянул появление нового ИИ-агента.

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Альтман объясняет, что все, кто использует ChatGPT бесплатно без подписки, вскоре получат доступ к высокопроизводительной модели o3-mini. OpenAI анонсировала модель o3 в декабре 2024 года, а выпуск более дешевой и компактной версии o3-mini был запланирован на конец января. Это означает, что вскоре каждый сможет получить доступ к модели, которая обещает еще большую производительность и контекстное понимание (способности понимать и интерпретировать информацию в соответствующих обстоятельствах, среде и фоне).

Между тем, пользователи с подпиской Plus теперь могут отправлять 100 запросов в ChatGPT с o3-mini в день. Причина ограничения использования модели заключается в том, что компания пытается покрыть огромные расходы за счет доходов от подписок — то, что, по словам Альтмана, пока не увенчалось успехом с относительно новой подпиской Pro.

Альтман также рассказал о развитии ИИ-агентов. Доступ к недавно представленному инструменту Operator будет предоставлен в ближайшее время в рамках подписки Plus. Кроме того, на момент запуска в этой подписке будет доступен еще один ИИ-агент, но пока неясно, когда именно он станет доступен.

Напомним, в середине января 2025 года OpenAI представила Operator. По заявлению разработчиков, инструмент сочетает в себе визуальные возможности GPT-4o с расширенными возможностями принятия решений и может взаимодействовать с так называемыми «графическими пользовательскими интерфейсами» (GUI). Предполагается, что Operator станет лишь первым из нескольких агентов, управляющими компьютером (CUA), которые OpenAI предоставит своим пользователям. Они могут самостоятельно выполнять задачи пользователей. Кроме того, в будущем разработчики смогут создавать собственные сопоставимые агенты через API.

Будучи агентом на базе искусственного интеллекта, Operator может, помимо прочего, бронировать столики онлайн, заполнять формы и пр. В настоящее время эта опция доступна только пользователям Pro-подписки в США. Они могут поручить агенту выполнять задачи в специальном браузере и контролировать их. Индивидуальные инструкции позволяют дополнительно оптимизировать процессы. Также возможно планирование задач на более поздние даты, например, с помощью новой функции в ChatGPT.

Между тем, многие крупные технологические компании хотят запустить ИИ-агентов. Осенью 2024 года Google уже усиленно работала над аналогичной функцией — под рабочим названием Project Jarvis. Другие агенты ИИ: Eureka Agent от Nvidia, Agentforce от Salesforce и Copilot Vision от Microsoft.