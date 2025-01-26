В Китае с нетерпением ждут прорыва в области коммерческих сверхзвуковых самолётов и заняты разработкой первых прототипов. Самолёт Cuantian hou будет лететь в два раза быстрее «Конкорда».

В прошлом году стал известно о сверхзвуковом самолете из Китая, который был похож на легендарный SR-71 Blackbird. Сверхзвуковой реактивный самолет «Цюаньтяньхоу» (Cuantian hou, что означает буквально с китайского «летающая обезьяна») в то время представлялся как космический самолет, на котором можно было бы добраться, например, до китайской космической станции. Однако подробностей было мало.

Китай хочет вскоре запустить пассажирские рейсы на сверхзвуковых скоростях

Теперь появилась новая информация о разработке, как пишет South China Morning Post. Компания, по-видимому, работает над коммерческим транспортным самолетом, который будет летать со скоростью 4 Маха (в четыре раза превышающей скорость звука, около 4940 км/ч). Cuantian hou — беспилотный прототип. Самолет похож на XB-1 американской компании Boom Supersonic: однако он пилотируемый и, как ожидается, совершит свой первый сверхзвуковой полет через несколько дней.

Сообщается, что реактивный самолет «Цуаньтяньхоу», названный в честь «Царя обезьян» Сунь Укуна, известного персонажа китайской мифологии, является предшественником самолета «Да Шэн» (Da Sheng). Da Sheng спроектирован так, чтобы иметь возможность перевозить людей и грузы по всему миру на сверхзвуковой скорости, подобно «Конкорду». Однако в свое время «Конкорд» достиг только скорости 2 Маха.

Первый полет Da Sheng ожидается не ранее 2030 года. В нем смогут разместиться 50 пассажиров, которые смогут путешествовать со скоростью до 5 Махов.

«Сверхзвуковые пассажирские самолеты возвращаются», — говорит Дэн Фан, главный инженер компании.

В ходе испытательного полета в 2026 году будут проверены такие важные параметры, как аэродинамика, термостойкость и двигательная установка. Cuantian hou весит 1,5 тонны, имеет длину 7 метров и, как ожидается, будет развивать скорость 4,2 Маха на высоте 20 километров.

Двигательная установка представляет собой вращающийся детонационный двигатель — тип ракетного двигателя для сверхзвуковых и гиперзвуковых полетов. НАСА, среди прочих, также исследует подобный двигатель. Эти приводы вызывают постоянно контролируемые взрывы в круглой камере, создавая волны давления. Сообщается, что вес двигателя составляет 100 кг при длине 1,9 метра.

Известно, что меньший прототип Cuantian hou успешно прошел испытания в октябре прошлого года и достиг скорости 4 Маха. Ожидается, что более крупная модель будет иметь запас хода около 3000 километров и потреблять сравнительно мало топлива. Меньшему прототипу требовалось 6 кг топлива на 50 километров.

Большой проблемой при сверхзвуковых полетах является наличие достаточного количества топлива. В случае «Конкорда» более половины взлетного веса приходилось на топливо (120 000 литров); самолет потреблял около 20 тонн керосина в час. Это в 10 раз больше, чем у нынешнего Airbus A319neo. Blackbird решил проблему с топливом, дозаправляя его во время полета. Конечно, на коммерческих самолетах такой возможности не будет.