В прошлом году стал известно о сверхзвуковом самолете из Китая, который был похож на легендарный SR-71 Blackbird. Сверхзвуковой реактивный самолет «Цюаньтяньхоу» (Cuantian hou, что означает буквально с китайского «летающая обезьяна») в то время представлялся как космический самолет, на котором можно было бы добраться, например, до китайской космической станции. Однако подробностей было мало.
Теперь появилась новая информация о разработке, как пишет South China Morning Post. Компания, по-видимому, работает над коммерческим транспортным самолетом, который будет летать со скоростью 4 Маха (в четыре раза превышающей скорость звука, около 4940 км/ч). Cuantian hou — беспилотный прототип. Самолет похож на XB-1 американской компании Boom Supersonic: однако он пилотируемый и, как ожидается, совершит свой первый сверхзвуковой полет через несколько дней.
Сообщается, что реактивный самолет «Цуаньтяньхоу», названный в честь «Царя обезьян» Сунь Укуна, известного персонажа китайской мифологии, является предшественником самолета «Да Шэн» (Da Sheng). Da Sheng спроектирован так, чтобы иметь возможность перевозить людей и грузы по всему миру на сверхзвуковой скорости, подобно «Конкорду». Однако в свое время «Конкорд» достиг только скорости 2 Маха.
Первый полет Da Sheng ожидается не ранее 2030 года. В нем смогут разместиться 50 пассажиров, которые смогут путешествовать со скоростью до 5 Махов.
«Сверхзвуковые пассажирские самолеты возвращаются», — говорит Дэн Фан, главный инженер компании.
В ходе испытательного полета в 2026 году будут проверены такие важные параметры, как аэродинамика, термостойкость и двигательная установка. Cuantian hou весит 1,5 тонны, имеет длину 7 метров и, как ожидается, будет развивать скорость 4,2 Маха на высоте 20 километров.
Двигательная установка представляет собой вращающийся детонационный двигатель — тип ракетного двигателя для сверхзвуковых и гиперзвуковых полетов. НАСА, среди прочих, также исследует подобный двигатель. Эти приводы вызывают постоянно контролируемые взрывы в круглой камере, создавая волны давления. Сообщается, что вес двигателя составляет 100 кг при длине 1,9 метра.
Известно, что меньший прототип Cuantian hou успешно прошел испытания в октябре прошлого года и достиг скорости 4 Маха. Ожидается, что более крупная модель будет иметь запас хода около 3000 километров и потреблять сравнительно мало топлива. Меньшему прототипу требовалось 6 кг топлива на 50 километров.
Большой проблемой при сверхзвуковых полетах является наличие достаточного количества топлива. В случае «Конкорда» более половины взлетного веса приходилось на топливо (120 000 литров); самолет потреблял около 20 тонн керосина в час. Это в 10 раз больше, чем у нынешнего Airbus A319neo. Blackbird решил проблему с топливом, дозаправляя его во время полета. Конечно, на коммерческих самолетах такой возможности не будет.